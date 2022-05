Kreissparkasse unterstützt Kinder- und Heimatfest in Laupheim mit 10 000 Euro

Wenn auch mit erhöhter Vorsicht, findet das Kinder- und Heimatfest nach zwei Jahren Pause in Laupheim im Sommer 2022 wieder statt. Um die umfangreichen Vorbereitungen und Planungen der Festtage zu erleichtern, unterstützt die Kreissparkasse Biberach die Bemühungen des Laupheimer Vereins finanziell. Dies teilt die Kreissparkasse mit.

Die sparkasseneigene Kultur- und Sozialstiftung spendet laut Mitteilung 10 000 Euro an den verantwortlichen Verein Kinder- und Heimatfest Laupheim. „Mit dieser Spende wollen wir das traditionsreiche Fest in Laupheim unterstützen, um im Sommer die Kultur wieder aufleben zu lassen“, begründete Verwaltungsratsvorsitzender Dr. Heiko Schmid die Spende. Solche Festtage, wie sie die Laupheimer begehen, seien der Kitt, der die Bürgerinnern und Bürger zusammenführe und zusammenhalte.

Das große Engagement und der Wille des verantwortlichen Vereins, wieder durchzustarten, hob Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, bei der Spendenübergabe hervor. „Nach den organisatorischen Kraftanstrengungen trotz einer zweimaligen Festabsage ist es umso schöner, dass das Kinder- und Heimatfest nun wieder stattfindet.“

Diesen Eindruck bestätige der Vorsitzende des Vereins Ralf Aubele voller Vorfreude auf das Fest und bedankte sich für die finanzielle Unterstützung. „Es freut uns, dass der Aufwand, den wir Jahr für Jahr gerne betreiben, so großzügig von der Kreissparkasse unterstützt wird“. Damit die aufwendig gestalteten Umzugswagen an den Festtagen wie gewohnt bestaunt werden können, „soll ein Teil der Spende für deren Renovierung eingesetzt werden“, so Aubele.

Das diesjährige Kinder- und Heimatfest in Laupheim findet vom 29. Juni bis zum 4. Juli statt.