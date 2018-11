Kreativkreis „Farbenfroh“ stellt zum Jahresthema „Bäume“ aus

Auf reges Interesse ist die Ausstellung des Kreativkreises „Farbenfroh“ am Wochenende in der Schranne gestoßen. Schon bei der Vernissage am Freitagabend drängten sich mehr als 100 Kunstinteressierte im Ausstellungsraum. Die acht Künstler zeigten wieder einen wahrlich abwechslungsreichen Querschnitt ihres Schaffens. Eine Wand war dem Jahresthema „Bäume“ gewidmet, die in verschiedenen Maltechniken gezeigt wurden.

Am 8. Dezember feiere der Kreativkreis „Farbenfroh“ sein 20-jähriges Bestehen, sagte Wilfried Reuder in seinem Grußwort. Dies nahm er zum Anlass, an den vor drei Jahren verstorbenen Malerfreund Willy Schäfer, Gründer des Kreativkreises, zu erinnern.

Das im Mittelpunkt der Ausstellung stehende Thema „Bäume“ passe hervorragend für den Kreativkreis, sagte Oberbürgermeister Gerold Rechle. Denn so wie ein Baum fest verwurzelt im Boden sei, so sei die Gruppe „Farbenfroh“ nunmehr seit 20 Jahren in Laupheim verwurzelt und eine konstante Größe in der Kunstszene.

Künstler seien von jeher von Bäumen fasziniert gewesen, sagte Rechle. „ Der Wuchs, die Stärke, das Farbenspiel der Jahreszeiten, die Strukturen, die symbolischen Bedeutungen und Geschichten, die sich um Bäume ranken, beflügelten schon die Fantasien von zahllosen bildenden Künstlern. Auch sei es immer wieder faszinierend festzustellen, mit welch unterschiedlichen Sichtweisen die Künstlerinnen und Künstler sich ihren Objekten näherten. Selbst wenn alle Mitglieder des Kreativkreises sich den gleichen Baum ausgesucht hätten, würden in der Ausstellung nicht zwei Bilder hängen, die einander ähnelten, war sich der OB sicher. „Sie alle haben eine eigene Intention, die sie zu der Darstellung der Bäume bewegt hat, zur Wahl der Perspektive oder der verwendeten Technik. Möge Sie weiterhin die Muse küssen.“

Lis Hauel, eine der Künstlerinnen, führte mit Betrachtungen über Bäume in die Ausstellung ein. Nicht jeder im Kreis „Farbenfroh“ sei der geborene Baum-Maler, sagte sie. Aber dennoch hätten sie sich dieser Aufgabe gestellt. Bäume seien zu jeder Zeit in allen Stilrichtungen gemalt, bedichtet und besungen worden.

Es stelle sich die Frage, was die Menschen heute mit dem Thema „Bäume“ verbinde. „Eine ganze Menge“, sagt Lis Hauel. „Denn auch in Zeiten der Digitalisierung verlieren Bäume nicht an Bedeutung. Sie schenken uns jahraus, jahrein ihre Früchte und produzieren über die Photosynthese lebenswichtigen Sauerstoff.“ Viele Produkte des täglichen Lebens seien aus Holz hergestellt.

„Doch was empfinden wir, wenn wir einen Baum betrachten? Vielleicht, dass wir uns in ihm ein wenig wiedererkennen? Frühling – Sommer – Herbst – Winter: der Zyklus des Lebens.“ Leider sei die Gier des Menschen schuld an der fortschreitenden rigorosen Abholzung von Regenwäldern, die auch für das Klima eine entscheidende Rolle spielten. „Auch deshalb sollten wir mehr denn je unsere Bäume schützen und pflegen, ohne Murren und Knurren ihr Laub rechen und ihnen Wasser geben, wenn ihre Wurzeln zu verdursten drohen“, appellierte Lis Hauel an die Besucher. „Betrachten Sie diese ungemein wertvollen Lebewesen als das, was sie sind und uns Menschen schon immer waren: Freunde.“