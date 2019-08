Kraftvolle Schneeraupen zum Anfassen

Ein weiteres Mal hat die „Schwäbische Zeitung“ Türen geöffnet, die sonst zahlreichen Menschen verschlossen bleiben: Am gestrigen Montag besuchten 30 SZ-Leser das Unternehmen Kässbohrer an seinem Hauptstandort in Laupheim. Der weltbekannte Hersteller von Pistenbullys und anderen Geländefahrzeugen hat seinen Gästen einen tiefen Einblick in die Fertigung an seinem im Jahr 2002 errichteten Hauptstandort gewährt, an dem insgesamt 380 Menschen arbeiten. Herzstück ist die große, rund 100 mal 200 Meter große Produktionshalle: Dort fügen die fingerfertigen Mitarbeiter aus insgesamt rund 5200 Einzelteilen komplette Schneeraupen zusammen. „700 Fahrzeuge rollen bei Kässbohrer pro Jahr vom Band, allerdings nicht nur Pistenbullys für die Berge, sondern auch Vehikel für die Strandsäuberung oder Nutzwagen, z.B. um Strommasten in den USA zu errichten“, erklärte Sophia Hilmer, als sie die Besucher durch den Betrieb führte.

Die Mitarbeiterin im strategischen Einkauf des Unternehmens musste laut reden, denn ständig rollen Elektro-Gabelstapler über die sauberen Flure und transportierten Metallteile. Die Technik der wundersamen, hydrostatisch angetriebenen Maschinen muss äußerst zuverlässig, stabil und kraftvoll sein, denn die wendigen Geräte auf Rädern und Ketten werden unter extremsten Bedingungen benutzt: auf steilen Skipisten oder in der Antarktis bei bis zu minus 50 Grad Celsius.

Auf der Fertigungsstraße in Laupheim werden zuerst das Fahrzeuggestell, die Fahrzeugkabine und die Räder montiert – die Arbeitsprozesse in jeder Sektion der Montagen dauern etwa zwei bis drei Stunden. Später versehen die Facharbeiter jeden Pistenbully mit Motoren, die zwischen 180 und 520 PS Leistung haben. „Die Zeit-Vorgabe wird auf einer großen Digitaluhr angezeigt. Das dient als Vorgabe für die Mitarbeiter“, sagte Sophia. Trotzdem wirken die Arbeitenden im Kässbohrerwerk entspannt, konzentriert und routiniert. Am Ende der ersten Fertigungstraße steht ein halbfertiges Fahrzeug, das aussieht wie eine Mischung aus Skorpion und Mars-Auto.

Fortschrittlich war das Projekt Pistenbully schon immer: Als das erste Fahrzeug 1969 ausgeliefert wurde, begann eine neue Epoche der Skipisten-Präparation. Karl Kässbohrer, Sohn des gleichnamigen Wagenfabrikanten aus Ulm, beobachtete 1967 scharfsinnig, wie aufwendig Skipisten auf der Südtiroler Seiser Alm für die Touristen zubereitet wurden. Er hatte daraufhin die Idee, dass ein Spezialfahrzeug so etwas viel effizienter zustande bringt. Seitdem blickt Kässbohrer auf eine bewegte und erfolgreiche Geschichte zurück: In diesem Jahr feiert der Pistenbully seinen 50. Jahrestag und Kässbohrer hat inzwischen einen Marktanteil von 60 bis 70 Prozent weltweit. Ein Großteil des stetig wachsenden Geschäfts wird in den Vereinigten Staaten gemacht. In den vergangenen Jahren wurde der Standort Laupheim immer wieder erweitert, Ende 2019 soll ein neues Logistikzentrum eröffnet werden, um die Versorgung der Kunden mit Ersatzteilen zu optimieren.

In der Laupheimer Montagehalle stehen einige komplette Bullys, knallrot in glänzenden Kunststofffaser-Karosserien, bereit für die Auslieferung, schließlich wurde in der Montage bereits getestet, dass die Aggregate sauber laufen.

„Das ist interessant hier. Vor einigen Jahren war ich hier schon einmal. Damals hatte ich einen Ferienjob bei Kässbohrer, als ich noch Student war“, erzählt SZ-Leser Daniel Kley aus Achstetten. Der Fahrzeugingenieur sagte, so viel habe sich bei Kässbohrer nicht verändert, allerdings sei die Abgasprüfung komplexer geworden.