„Kräha-Weiber, des sind mir“

In Laupheim gibt es eine neue Narrenzunft: die Kräha-Weiber. Na ja, nicht ganz neu. Seit 2006 sind die sieben Gründungsmitglieder – das Krähmium – bei der Fasnet unterwegs. Allerdings bisher mit einem nicht vollständigen Häs: Die Maske fehlte. In diesem Jahr ist die Gruppe, die momentan aus 14 aktiven und vier passiven Mitgliedern besteht, zum ersten Mal mit einer außergewöhnlichen Kopfbedeckung dabei. Die Maske ist halb Krähen-, halb Totenkopf. Im nächsten Jahr steht die Maskentaufe an.

Plötzlich herrscht Trubel in der Redaktion: Zum Pressetermin am frühen Abend kommt – nicht wie verabredet – lediglich Bernd Wörz, der Vorsitzende der Narrenzunft. Er hat noch drei Hästräger im Schlepptau. Das Eis ist schnell gebrochen. In ihren metallenen Kannen haben Jenny Kley, Wolfgang Eigl und Harald Chmielnik Met dabei und schenken freudig ein.

Die Narrenzunft wächst

„Im vergangenen Jahr haben wir richtig mit der Akquise für unsere Zunft begonnen“, erzählt Wörz. „Und jetzt wächst sie stetig weiter.“ Wörz, der Gründungsmitglied und Macher ist, wie ihn seine Begleiter beschreiben, ist schon immer ein Fasnetsliebhaber gewesen. „Ich bin sehr narrisch“, sagt er. Vorher war er bei einer anderen Gruppe dabei, wollte aber seine eigene Narrenzunft gründen. Er sprach einige Leute an, sie waren begeistert und machten mit. „Wir sind eine einzigartige Truppe“, sind sich die Vier einig. „Jeder ist etwas Besonderes.“

Auch das Häs und die Maske sind besonders. „Unsere Verkleidung ist mit der Geschichte Laupheims verbunden“, erklärt Wörz, „und geht auf die Krähenplage im Jahr 2006 zurück, als viele Vögel vergiftet wurden.“ Das zeigt die Maske: den Tod der Krähen. „Sie soll Mahnung und Erinnerung zugleich sein“, fügt Harald Chmielnik hinzu.

Das Häs gestalten und nähen die Mitglieder selbst. Die rechte Seite ist schwarz, die linke orange. Eine orange-rot-schwarz karierte Bluse soll das Kleinkarierte der Menschen symbolisieren. Die orangene Schürze dient als Farbklecks. Die Schuhe sind schwarz. Manche tragen sogar Schnabelschuhe, die sie auf Mittelaltermärkten ersteigert haben. Demnächst soll es auch ein Leihhäs geben, dann können Interessenten ausprobieren, ob sie zu den Kräha-Weibern passen. Wer schon vorher Lust hat, zwanglos in der Fasnet mitzumachen, kann sich melden. Das Motto der Gruppe ist nämlich: Alles kann, nichts muss.

Man sollte natürlich Spaß an der Fasnet haben. Aber ansonsten sind sich die Vier sicher: „Wenn man in die Gruppe kommt, fühlt man sich sofort wohl.“ Die Mitglieder treffen sich auch außerhalb der Saison. Zum Nähen und Quatschen, zum Weißwurst- und Spätzleessen – ein Anlass findet sich immer. Die meisten Kräha-Weiber sind zwischen 30 und 40 Jahren alt. Doch es gibt auch Ausbrecher nach unten und nach oben – die Jüngste ist 23, der Älteste 53 Jahre alt.

„Wenn es uns möglich ist, nehmen wir alle Termine in der Fasnet wahr“, erzählt Jenny Kley. „Aber es gibt keinen Zwang und keine Pflichttermine wie bei den großen Narrenzünften.“ Wolfgang Eigl fügt hinzu: „Das Schönste ist, man versucht immer, von selbst überall dabei zu sein, weil die Gruppe so toll ist.“

Kein Blatt vor dem Mund

Doch auch vor Kritik schrecken die Kräha-Weiber nicht zurück, wie ihr Ruf verrät: „Kräha-Weiber, des sind mir, mir krähad auch vor deiner Dür.“ Bernd Wörz erklärt: „Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, und auch vor den Türen von Promis machen wir nicht Halt.“ Harald Chmielnik fügt hinzu: „Wir machen richtig Rabatz, wenn etwas nicht so läuft.“

Anfang Januar 2015 soll die Maskentaufe gefeiert werden. „Dann gibt es ein großes Fest“, verspricht Bernd Wörz. Bis dahin hat man die Möglichkeit, bei den Kräha-Weibern mitzulaufen. Wenn dann alles passt, wird man getauft und aufgenommen.

Beim Laupheimer Narrensprung am morgigen Sonntag ab 14 Uhr kann man sich die Kräha-Weiber anschauen. Sie laufen bei einer befreundeten Narrenzunft mit.

Zur Kontaktaufnahme freuen sich die Kräha-Weiber über „krähative“ Bewerbungen unter: oder unter Telefon 0173/701 09 84.