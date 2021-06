Der geplante Bau von 35 Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern an der Ecke Schlenkgasse/Münsinger Straße kommt in Teilen der Bevölkerung nicht gut an. Dies wurde in der Sitzung des Heroldstatter Gemeinderats am Montagabend im Karl-Ehmann-Saal der Berghalle deutlich, als mehrere Bürger der Gemeinde Kritik an dem Bauprojekt äußerten. Sie bewerteten das Vorhaben sehr kritisch und sprachen von „keiner Nachverdichtung“, sondern von einer „Neuverstopfung“.