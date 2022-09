Konzert mit Fagotti Parlandi in der Musikschule Gregorianum

Das Fagott-Ensemble Fagotti Parlandi gastiert am Montag, 26. September, um 19 Uhr in der Musikschule Gregorianum in Laupheim. Das Ensemble aus Augsburg präsentiert mit seinem Programm „Die sechs Schwaben auf der Suche nach der 7“ den Farbenreichtum und die Vielfältigkeit des Instruments Fagott. In die Bühnenshow sind außer der Klassik auch die Bereiche Oper, Jazz und Unterhaltungsmusik, Barock, Tango, Volksmusik und Rock-/Popmusik eingebunden. Neben den Hauptakteuren Fagott, Kontrafagott und Fagottino finden auch andere Instrumente ihren Platz: Schlagzeug, E-Gitarre, Ukulele, Akkordeon und Saxophon machen das Ensemble fast schon zu einer Band.

Fagotti Parlandi, zu deutsch „sprechende Fagotte“, wurde im Jahr 2000 von Prof. Karsten Nagel als Hochschulensemble am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg gegründet und hat mittlerweile mehrere Preise und Auszeichnungen erhalten. Die sechs Musiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, dem Publikum Kammermusik verständlich und erlebbar darzubieten, indem es auf der Bühne sowohl musikalisch als auch schauspielerisch agiert. Das Publikum darf sich auf einen unterhaltsamen Abend auf höchstem Niveau freuen und sich davon überraschen lassen, wie sich die Suche des Sextetts gestaltet und wie und wo sich die Sieben findet.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.