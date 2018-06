Kongo und St. Pauli sind die Farbtupfer

Zwar ist es bis zum internationalen Laupheimer A-Junioren-Fußballturniers 2012 noch ein gutes halbes Jahr hin, doch im Grunde steckt Organisationschef Hermann Schick schon seit dem Schlusspfiff des 48. Turniers im vergangenen Juli mitten in der Vorbereitung auf die 49. Auflage am 28. und 29. Juli 2012. Vier der sechs teilnehmenden Mannschaften stehen denn auch schon fest.

Definitiv dabei ist wieder Titelverteidiger Bröndby IF Kopenhagen . Diesmal absolvieren die Dänen aber kein Trainingslager in Laupheim. Das macht dafür der Nachwuchs des FC St. Pauli , über dessen erstmalige Teilnahme sich der Turnierleiter besonders freut. „Der Kultverein gibt dem Turnier eine besondere Note“, glaubt Schick, der die Talente des Kiez-Klubs schon seit längerem nach Laupheim lotsen will. „Jetzt hat’s endlich geklappt.“

Das in der Junioren-Bundesliga spielende Team wird schon am Sonntag, 22. Juli, zu einem einwöchigen Trainingslager anreisen. „Die Jungs wohnen im Hotel ,Zum Schützen‘, werden bei den Heeresfliegern verpflegt und trainieren in Baustetten“, sagt Schick. Auch zwei Testspiele sollen noch vereinbart werden.

Für einen weiteren „Farbtupfer“ wird in diesem Jahr das U-19-Team des Kongo sorgen. „Die Mannschaft ist im Wesentlichen mit Spielern bestückt, die bei europäischen Klubs – vorwiegend in Belgien und Frankreich – in der U 19 spielen“, weiß Hermann Schick. Das erleichtere die sonst bei afrikanischen Mannschaften meist etwas schwierigen Einreiseformalitäten.

Vierter fixer Teilnehmer ist Gastgeber FV Olympia Laupheim . Als Nummer fünf kommt eine Mannschaft aus Mexiko in Betracht. Mehr möchte Hermann Schick noch nicht verraten, denn noch sei die Teilnahme des Teams, das auch eine Woche später beim U-19-Turnier in Oberndorf im Schwarzwald an den Start gehen soll, nicht in trockenen Tüchern. Das gelte auch für das sechste Team. Am aussichtsreichsten sind die Gespräche mit zwei deutschen Bundesliga-Nachwuchsteams und einem Vertreter aus der Schweiz.

Termin nach Ferienbeginn

Mit dem Termin am 28. und 29. Juli findet der EnBW-U-19-Cup in diesem Jahr kurz nach dem Beginn der Sommerferien statt, nachdem man im Vorjahr am Wochenende davor gespielt hatte. „Viele Vereine drücken ihre Festtermine noch aufs letzte Wochenende vor den Ferien“, sagt Hermann Schick. Das habe sich – neben dem mäßigen Wetter – auf den Publikumszuspruch des Laupheimer Turniers negativ ausgewirkt, glaubt er. Am ersten Wochenende in den Sommerferien sei weitaus weniger los, und allzu viele potenzielle Zuschauer seien da noch nicht im Urlaub. „Wir hoffen in diesem Jahr auf einen besseren Besuch.“ Das Teilnehmerfeld jedenfalls verspricht attraktiv genug zu werden.