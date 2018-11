Kompaktheit ist das Lösungswort

Nach der 0:8-Pleite am vergangenen Spieltag in Neckarrems hat der FV Olympia Laupheim in der Fußball-Verbandsliga einen dicken Brocken vor sich. Zum Rückrundenauftakt gastiert der Aufsteiger beim aktuell Tabellendritten FSV Hollenbach. Spielbeginn ist am Samstag um 14 Uhr. das Hinspiel hatte Hollenbach schon mit 2:1 in Laupheim gewonnen.

Die Partie in Neckarrems wurde zu Beginn der Trainingswoche eingehend aufgearbeitet und analysiert. „Wir haben den Spielern genau gezeigt, was nicht gut gelaufen ist“, sagt Trainer Huberts Fundel. Doch auch in der Analyse verzichtete Fundel nicht darauf zu erwähnen, dass seine Mannschaft in den ersten 30 Minuten des Spiels gut mitgespielt, aber leider die Chancen nicht verwertet hatte. Dagegen war bei Neckarrems nahezu jeder Schuss ein Treffer. „Zur Pause haben wir uns verwundert die Augen gerieben, dass wir mit 0:3 hinten liegen“, erinnert sich Fundel. Der endgültige Knackpunkt sei dann aber der Platzverweis für Philipp Fischer gewesen, über den man trefflich streiten könne.

Nach dreimal Schlafen sei dieses Thema aber abgearbeitet gewesen und der Fokus wurde auf das Spiel in Hollenbach gelegt, so der Trainer. Dort müsse man defensiv noch kompakter stehen, viel weniger zulassen und dem Gegner nicht ins offene Messer laufen. Dafür steht auch wieder Kapitän Sascha Topolovac zur Verfügung, der in die Innenverteidigung zurückkehrt. „Wer für den gesperrten Fischer zum Zug kommt, weiß ich noch nicht“, will Fundel sich nicht in seine taktischen Überlegungen schauen lassen.

Dennoch habe er festgestellt, dass zuletzt eben sieben Spieler gefehlt haben, die im engeren Kader der Olympia stehen. „Das ist in der Verbandsliga nur schwer zu kompensieren.“ Zudem und nahezu logisch, sei momentan der Wurm drin. Die Mannschaft habe schon einen Negativlauf und müsse sich zusammenreißen, räumt der Trainer ein. In der Vorwärtsbewegung, insbesondere in der eigenen Hälfte, mache sein Team zu viele Fehler. Und die Ausfälle von Simon Dilger und Jonas Dress wiegen schwer. Auch die mangelnde Torausbeute seiner Offensivleute trage dazu bei, dass man sich in dieser Abwärtsspirale wiederfindet.

Viele Gründe, warum die Olympia seit sechs Wochen nicht mehr gewonnen hat und aufpassen muss, nach der Anfangseuphorie nicht durchgereicht zu werden. „Ich bleibe auch in dieser Situation relativ entspannt, genauso wie vor ein paar Wochen, als wir auf Platz zwei oder drei standen und viele den Klassenerhalt schon abgehakt hatten“, betont der Trainer und fügt an: „Um nichts anderes geht es, als den Abstieg zu vermeiden. Daran werden wir auch nach der Winterpause arbeiten.“