Kolpingsfamilie feiert besonderen Gottesdienst

Der Gemeindegottesdienst im Grünen am vergangenen Samstag, dem Fest Mariä Himmelfahrt, hat großen Anklang gefunden. Darüber informiert die Kolpingsfamilie, die den Gottesdient vorbereitet und im Pfarrgarten umgesetzt hatte.

Mitglieder des Vereins hatten vorab die Bänke und Stühle auf dem großen Areal des Pfarrgartens nach Corona-Vorgaben plaztiert. Mit dem Pfarrstadel und der Pfarrkirche stellte der Platz ein wunderbares Ambiente dar. Die Messe zelebrierte Diözesanpräses Walter Humm. In seiner Ansprache betonte er, dass das Corona-Virus in gewissem Sinne auch ein „Denkzettel“ für die Menschen darstelle, dass es nicht mehr so weitergehen könne und dass die Zusammenarbeit und das Engagement dem Nächsten gegenüber wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt werden müsse. Das Gebet sei eine wichtige Verbindung zwischen den Menschen und dem Herrgott. „Ihre besondere Verehrung an diesem Tag durch Gottesdienste und die Segnung der Kräutersträuße ist ein gutes Zeichen christlichen Brauchtums“, sagte er.

Zum Abschluss segnete der Priester die mitgebrachten Kräutersträuße und stellte fest, dass jedes dieser gebundenen Kräuter eine besonders segensreiche Aufgabe für die Mitmenschen innehabe.