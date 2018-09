Kolpingsfamilie errichtet neues Feldkreuz

Die Kolpingsfamilie Laupheim errichtet ein neues Feldkreuz an der Walpertshofer Straße. Am kommenden Sonntag um 16 Uhr ist Weihe durch Kolping-Diözesanpräses Walter Humm.

Bereits im Jahr 2017 kam ein Kolping-Mitglied auf den Verein zu und teilte den Verantwortlichen mit, dass er und seine Frau der Kolpingsfamilie ein Feldkreuz stiften möchten. Der Wunsch wurde vom Verein einhellig begrüßt und ein Team machte sich daran, die Vorarbeiten zur Aufstellung vorzunehmen und die künftige Pflege dieses Zeichens des christlichen Glaubens zu übernehmen. Was noch fehlt, ist ein Ruhebänkle; hier hofft man, dass noch ein Spender gefunden wird.

Das Kreuz selbst ist etwa 4,50 m hoch und 1,80 m breit. Es wiegt um die 400 Kilogramm und hat zum Schutz vor Regen durch die Laupheimer Firma Fundel ein Kupferdach erhalten. Der Kreuzbalken mit Überdachung wurde von Franz Schneid aus Wemding, einem früheren Laupheimer Kolpingmitglied, hergestellt. Der Korpus sowie die Inschrift sind handgeschnitzt und stammen von einem Schnitzermeister aus Südtirol. Als Fuß wurde eine Stahlkonstruktion aus zwei U-Profilen angefertigt, in welche der Kreuzstamm eingelassen ist.

Als Standort konnte, nach Rücksprache mit der Stadt Laupheim, ein kleiner Streifen am Ende der Schießanlage des Hegeringes Laupheim am Radweg in der Walpertshofer Straße gegenüber des Parkplatzes der Firma Diehl Aircabin gefunden werden. Der Platz entspricht auch dem Wunsch des Stifters, das Kreuz in der Nähe des früheren Standortes von „Wannenmachers Käppele“ aufzustellen.

Nachdem der städtische Bauhof den Platz von Bäumen und Sträuchern befreit hatte, machte sich eine kleine Gruppe jüngerer Kolping-Mitglieder daran, den Baugrund herzurichten, das Kreuz zu stellen und die Neuanlage des Platzes um das Kreuz herum zu gestalten.

Die Weihe des Kreuzes durch Kolping-Diözesanpräses Walter Humm findet am Sonntag, 30. September, um 16 Uhr statt und wird musikalisch vom Kolpingchor umrahmt. Zur Weihe sind alle Mitglieder der Kolpingfamilie sowie die Bevölkerung eingeladen. Anschließend ist gemütlicher Ausklang im Kolpinghaus. Wer mit dem Auto zur Feierlichkeit kommt, kann auf den beiden Parkplätzen der Fa. Diehl Aircabin rechts und links der Walpertshofer Straße parken und auf dem Radweg ein kleines Stück in Richtung Laupheim bis zum Kreuz zurück laufen.