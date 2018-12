Kolping schickt 3000 Paar Schuhe auf die Reise

Etwa 3000 Paar Schuhe haben Menschen aus Laupheim und Umgebung bei der Aktion „Mein Schuh tut gut“, organisiert von Hans Süß und Franz Martl von der Laupheimer Kolpingsfamilie, gespendet – eine Menge, die die Erwartungen bei Weitem übertroffen hat.

In den vergangenen Tagen haben Kolpingmitglieder mehr als 140 Kartons, vom Modehaus Hofmann zur Verfügung gestellt, versandfertig gemacht. Am Montag wurden die Kartons vor dem Kolpinghaus auf acht Paletten verladen und mit einem Gabelstapler zur Aufbewahrung bei der Kronenbrauerei gebracht, von wo sie von einer Spedition nach Weißenhorn ins süddeutsche Zentrallager verfrachtet werden und von dort zur Weiterverarbeitung. Gutes Schuhwerk – in Laupheim reichlich gespendet – wird aussortiert und kommt Kolpingsfamilien in der „Dritten Welt“ zugute; der unbrauchbare Rest wird geschreddert, der Erlös geht an die Kolpingstiftung.