Kleintransporter beim Entladen gestohlen

Am Dienstag nutzte ein Unbekannter die Gelegenheit in Laupheim. Der weiße Opel Vivaro stand zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr in der Eisenbahnstraße an einem Zugang zum Alten Friedhof. Dort entlud der 53-Jährige Arbeitsgeräte aus seinem Fahrzeug. Die Fahrzeugschlüssel legte er in eine Ablage im Fahrerraum. Während dieser Zeit stieg ein Unbekannter in den Opel und fuhr mit diesem davon. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem weißen Opel Vivaro Kleintransporter. Der hat schwarze Stoßstangen. Die hinteren Fahrzeugecken sind bis zum Dach schwarz und es befinden sich Firmenaufschriften auf dem Fahrzeug. Das amtliche Kennzeichen lautet: BC-AE 52.

Tipp der Polizei: Gelegenheit macht Diebe. Autotüren und Kofferraum immer abschließen, selbst wenn man sich nur kurz vom Fahrzeug entfernt.