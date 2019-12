Kleinlauper Winterzauber steigt am 21. Dezember

Der zweite Kleinlauper Winterzauber lockt am Samstag, 21. Dezember, 15 bis 22 Uhr, in die Welsche Höfe nach Klein-laupheim. Zwischen dem Kindergarten Welsche Höfe und der Rottum entsteht für diesen Tag ein kleiner Weihnachtsmarkt mit schwäbischen Leckereien, Spielen und Handwerkskunst. In der Mitte thront ein großer Weihnachtsbaum, der bereits vorher eingeschwebt ist. Beim Winterzauber gibt es für die kleinen Gäste eine Krippe mit Schafen und Ponys. Eine Abordnung der Stadtkapelle wird spielen. Auch die Sängerin Regine Roggenstein und ihre Schüler haben einen weihnachtlichen Auftritt. Der Holzkünstler Thimian schafft mit der Kettensäge an der Rottum ein neues Werk.

Beim ersten Winterzauber 2017 schwebte am Abend ein Weihnachtsengel vom Himmel. Man darf gespannt sein, was die Welsche Höfler dieses Jahr aushecken. Es wird spektakulär, so viel ist sicher. Kleiner Tipp: Wer das nicht verpassen will, sollte um 18.30 Uhr vor Ort sein.

Die Welsche Höfler sind ein Gruppe Kleinlaupheimer, die schon lange gemeinsam feiern. Inzwischen hat sich insbesondere das Sommerfest mit Entenrennen und Tombola etabliert, weitere Termine sind das Fahnenhissen vor dem Kinderfest, das Christbaumstellen und nun der zweite Winterzauber. Foto: Aep