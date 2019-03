Klein-Hollywood auf Schloss Großlaupheim

Das hatte schon etwas von den „Oscars“: ein langer roter Teppich, strahlende Prominente, strahlende Laupheimer und strahlende Veranstalter. Die dritte Auflage der „Laemmle“-Verleihung verlief entspannt in lockerer und zugleich festlicher Atmosphäre. Dazu trug vermutlich auch der Preisträger selbst bei, der gut gelaunt „seinen“ Tag genoss. Damit sich die rund 500 Gäste wohlfühlten, arbeiteten hinter den Kulissen 125 Helfer in Catering, Aufbau, Technik, Deko und mehr.

Bei aller Hektik im Vorfeld gab es am Donnerstag auch einen Moment der Auszeit: „Als der Grammophon-Spieler aufgebaut und die ersten Schellackplatten aufgelegt hat, haben alle innegehalten und angefangen zu tanzen“, verriet Kulturhaus-Chef Bernd Leitner. Gespielt hat der Nostalgie-DJ Klassiker von Doris Day, Buddy Holly & Co.

Der Laupheimer Friseur Harry Weber kümmerte sich bei der Produzentenpreisverleihung darum, dass bei den Stars auch jedes Haar richtig saß. Als er am Donnerstag beim Aufbau des Equipments auf Bernd Leitner traf, befand er: „Da muss eine neue Frisur her!“ Gesagt, getan: Quasi zwischen Tür und Angel wurde der Kulturhaus-Chef neu gestylt.

Ungewohnte Gäste hatte das Kulturhaus schon am Tag vor der Preisverleihung. Einer davon: eine Rinderkeule, die seit Donnerstagmorgen im Dämpfer vor sich hin garte, „stündlich kontrolliert“ (Bernd Leitner) von „Laupheimer Hof“-Chef Thomas Rößler. Wie man hörte, mundete sie den Gästen perfekt.

Der ungewohnte Gast Nummer zwei ist noch sehr jung: Eine Mitarbeiterin der Produzentenallianz wurde erst kürzlich Mutter, wollte aber weder aufs Baby noch auf die Verleihungsfeier verzichten. Kurzerhand wurde bei den Vorbereitungen zur Gala ein Raum des Stadtarchivs zur Wickelstube umfunktioniert – einen „Laupheim“-Strampler hat der Nachwuchs auch schon.

In seiner Wahlheimat Berlin steht für Stefan Arndt samstags die übliche Einkaufstour an. Supermarkt, Metzger und Bioladen stehen auf dem Programm, „aber noch nie hat mich jemand auf einen Preis angesprochen, den ich gewonnen habe“, bekennt der Produzentenpreisträger. Anders dieses Mal: Der junge Preis aus Schwaben war in aller Munde. Arndts Fazit: „Mit Laemmle hat’s geklappt!“

Auf dem roten Teppich entwickeln sie eine Eigendynamik, sowohl die Fotografen als auch die Prominenten. So forderten die Journalisten von Klaus Wowereit energisch: „Die Arme, die Arme!“ Der Angesprochene kam dem Wunsch ohne Zögern nach und streckte mehrfach dynamisch die Arme aus, als wolle er die entzückten Fotografen umarmen.

Es war an Laupheims OB Gerold Rechle, sich bei seinem Ex-Amtskollegen Klaus Wowereit zu bedanken, und zwar für dessen Einsatz im Berliner „Spätzlekrieg“ vor einigen Jahren. Ein Grund mehr, das ehemalige Stadtoberhaupt der Hauptstadt im Schwabenland herzlich willkommen zu heißen.

Larissa Marolt, Teilnehmerin der TV-Show „Germany’s next Topmodel“, widerlegte beim „Get together“ das alte Vorurteil, dass sich Fotomodelle nur von Wasser und Äpfeln ernähren: Einer verlässlichen Quelle zufolge wurde sie mit einem Teller Kässpätzle gesichtet.

An diesem Abend war einfach alles gut: die Unterhaltung, das Essen – und die Gesellschaft. Bestes Beispiel: Die Schauspieler Martin Semmelrogge und Wolfgang Fierek plauderten angeregt am Stehtisch im unteren Foyer. Ob es wohl ums Motorradfahren ging?

Es wurden viele Hände geschüttelt und viele Küsschen verteilt während der großen Feier im Kulturhaus. Einer jedoch wurde besonders oft geherzt: der Meister selbst. Denn an der lebensgroßen Pappfigur von Carl Laemmle, die am Ende des roten Teppichs stand, kamen viele Promis nicht so einfach vorbei. So entstand so manches „Selfie“, zum Beispiel mit Martin Semmelrogge oder Erol Sander.

Männer auf dem roten Teppich: eine eher eintönige Angelegenheit. Dunkler Anzug, helles Hemd – oder dunkler Anzug, dunkles Hemd, von wenigen Ausnahmen abgesehen die übliche Herren-Bekleidung. Bei den Damen durfte es etwas bunter sein: Christine Urspruch mit goldener Jacke, Caroline Beil mit floralem Muster auf dem Kleid, Gaby Dohm im eleganten roten Midi-Kleid, Amanda da Gloria gar im schachbrettfarbenen Mini. Frauen machen das Leben halt bunter!

Gechillt stand Gastronom Spyros Rantos nach der Preisverleihung und vor dem Run aufs Buffet im Festsaal. „Es geht los. Aber ich bin total entspannt. Mit einem Partner wie Thomas Rößler ist das Routine“, sagte Rantos und zollte ein Lob den Helfern vom Offenen Chor des Sängerbunds: „Die nehmen uns so viel ab, dass wir den Abend auch ein Stück weit genießen können.“

Die kleinwüchsige Christine Urspruch hat sich besonders intensiv mit Samuel Koch unterhalten, der seit seinem „Wetten, dass?“-Unfall im Rollstuhl sitzt und danach zum Schauspieler wurde. Auf Augenhöhe hatten sich die beiden einiges zu erzählen. „Wir kennen uns von einer Talkshow und verstehen uns gut“, erzählte Urspruch. „Ich würde gerne mal ein Projekt mit ihm machen.“ Schon sehr viele Projekte hat sie seit dem Jahr 2002 mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl im Münster-„Tatort“ gemacht. Gezählt hat sie die Folgen nicht. „Etwa 35 müssten es sein“, sagte sie – am Sonntag lief eine neue – und beteuert: „Es macht noch immer so viel Spaß wie am Anfang.“

Auch die Gewinnerinnen des Schülerpreises, Caprice Osswald und Julia Huynh, mischten sich mit ihrer Carl-Laemmle-Statue nach dem offiziellen Teil unters Volk und hielten Ausschau nach Filmpromis. „Da war einer, den kennen wir von ,Den wilden Kerlen’, uns fällt grad der Name nicht ein“, erzählten sie dem SZ-Reporter. Der machte sich mit den beiden Schülerinnen auf die Suche – und sie stießen auf Wilson Gonzales Ochsenknecht: „Genau, der war’s.“ Klar, dass er sich Zeit für ein Foto und ein Gespräch mit den beiden nahm. So erfuhr Ochsenknecht, dass Julia ebenfalls gerne Schauspielerin werden möchte, Caprice dagegen lieber hinter der Kamera steht. So oder so gab er den beiden einen Tipp für eine erfolgreiche Filmkarriere: „Ihr müsst Geduld haben und am Ball bleiben. Es gibt Höhen und Tiefen, damit müsst ihr leben.“

Für viele „gewöhnliche“ Besucher waren die Begegnungen mit den Schauspielern ohnehin die Highlights des Abends. Uschi Dreiz, Vorsitzende des Laupheimer Kinderschutzbunds, war völlig aus dem Häuschen. „Normal siehst du sie nur im Fernsehen, und jetzt stehen sie plötzlich vor dir. Das ist unglaublich. Und die sind alle so freundlich“, schwärmte sie. Natürlich hat sie sich auch mit einigen Promis ablichten lassen – zum Beispiel mit Gaby Dohm von der Schwarzwaldklinik und Larissa Marolt und Melanie Wiegmann aus der Soap „Sturm der Liebe“. Dreiz: „Es ist einfach ein Erlebnis. Ich genieße es total.“

Das galt auch für Irmgard und Max Linder, die über die Verlosungsaktion der Schwäbischen Zeitung zwei Karten gewonnen hatten und damit zum zweiten Mal nach der Premiere 2017 dabei sein konnten. Max Linder freute sich, Wolfgang Fierek nach 40 Jahren wiederzusehen („Er hat damals in Westerheim Szenen für die Sendung ,Motocross’ gedreht“), und dass Amanda da Gloria ihn nach zwei Jahren wiedererkannte. „An meinem Bart, hat sie gesagt“, erzählte er. Irmgard Linder genoss die Begegnung mit – natürlich – Erol Sander: „Ich bin ein Fan von ihm und der Serie ,Mordkommission Istanbul’. Das schaue ich mir immer an – und mein Mann geht dann ins Bett.“

Wer keine Karte hatte, versuchte sein Glück draußen am Eingangszelt. Dort warteten einige Promi-Jäger, um vielleicht den einen oder anderen Star zu erwischen und ein Foto samt Autogramm zu ergattern. „Wir haben den Tipp bekommen, dass sie nicht vorne, sondern an der Seite reingehen“, erzählte eine Dame aus der Gruppe. Ob es letztlich geklappt hat, ist der SZ nicht bekannt.