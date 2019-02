Klaus Hornung kehrt zum HRW Laupheim zurück

Der Handball-Württembergligist HRW Laupheim verstärkt den Trainerstab mit einem alten Bekannten: Klaus Hornung soll nach Vereinsangaben als Co-Trainer die Laupheimer zunächst bis zum Saisonende unterstützen. Damit bildet er zusammen mit Cheftrainer Mihut Pancu wieder das Duo aus der vergangenen Saison, allerdings mit umgedrehten Verantwortlichkeiten. Damals war Pancu als Spieler auf der Rechtsaußenposition noch aktiv und hospitierte beim damaligen Cheftrainer Hornung. Erklärtes Ziel für beide Trainer und die Verantwortlichen des Württembergligisten ist die frühzeitige Sicherung des Klassenerhalts. „Schon vor der Niederlage am Samstag im Derby beim TV Gerhausen haben wir mit Klaus und Mihut gesprochen, am Montag hat Klaus dann zugesagt, uns zu helfen“, so der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann. „Aus den nächsten zwei Spielen gegen Mannschaften vom Tabellenende müssen zwei Siege herausspringen, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten. Dafür mussten wir alle kurzfristig verfügbaren Hebel in Bewegung setzen und ein Zeichen setzen.“

Hornung kennt die Mannschaft noch bestens. Denn er hatte mit dem HRW zwei erfolgreiche Spielzeiten, unter anderem als württembergischer Pokalsieger, absolviert und erst im vergangenen Frühjahr aus Zeitgründen sein Engagement – in beidseitigem Bedauern – in Laupheim beendet. Der Kontakt zu ihm war nach HRW-Angaben nie abgerissen und bei einigen Heimspielen war der Ichenhauser auch in dieser Saison schon Gast in der Rottumhalle. „Menschlich und fachlich passen Klaus Hornung und der HRW einfach zueinander. Mit dem reduzierten Zeitaufwand unter der Woche und als Co-Trainer auf der Bank haben wir eine Lösung gefunden, die für Klaus leistbar ist, Mihut unterstützt und damit die Mannschaft weiterbringt“, so Stührmann. Als Tabellenelfter ist die Abstiegsgefahr für den HRW zwar noch nicht akut, aber bei noch zehn ausstehenden Spielen sind noch einige Punkte zu verteilen.