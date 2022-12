Klassenzimmer wird zur Radioredaktion: CLG-Schüler produzieren Hörbeiträge an Aktionstag

Jungen und Mädchen sitzen vor Bildschirmen, tragen Kopfhörer und blicken aufgeregt in Notizen, denn an diesem Tag verwandelt sich ihr Klassenzimmer in eine Radioredaktion. Während die einen Texte eintippen, hören die anderen selbsterstellte Aufnahmen an, besprechen sich und überlegen, wo sie noch etwas verbessern könnten. Am Carl-Laemmle-Gymnasium (CLG) in Laupheim haben sich am Montag und Dienstag zehn Schüler der Radio-AG aus der sechsten und siebten Klasse den Workshop „Radio im Klassenzimmer“ darin erprobt, Themen zu recherchieren, Interviews zu führen und auch fertige Radiobeiträge zu produzieren.

Schüler der Radio-AG nehmen an Workshop teil

„Die Schüler bekommen alle Freiheiten. Es sind ihre Beiträge“, sagt Albrecht Ackermann, Medienreferent bei der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Baden-Württemberg. Er betreut die Aktionstage an verschiedenen Schulen und vermittelt die Arbeit in einer Radioredaktion. Und mit dem Medium Radio kennt man sich am CLG bestens aus: Seit 2004 können Schüler in einer Radio-AG erste Erfahrungen sammeln und selbst als Reporter tätig werden. Dass eine solche AG angeboten werde, sei nicht selbstverständlich, so Ackermann.

Zu verdanken ist dies Ulf Petersohn, Lehrer am CLG, der die Radio-AG „DiLämma“ seit 2004 betreut. Durch den Workshop lernen die jüngsten Mitglieder von „DiLämma“ nun, zusätzlich zur Arbeit in der AG, ihre Medienkompetenzen weiterzubilden. Für den Nachwuchs der Arbeitsgruppe ist das wichtig: „Die AG ist ganz gut durch die Corona-Zeit gekommen“, erklärt Petersohn. „Dieses Jahr sind wieder fünf Teilnehmer dazugestoßen, die bei diesem Workshop auch dabei sind.“

Straßenumfrage in Laupheim kostet Überwindung

Wie bedeutend die Auseinandersetzung mit der Arbeit im Radio für die Jugendlichen ist, unterstreicht auch Ackermann. „Die Schüler lernen frei zu sprechen, was sie für später bei Referaten noch oft benötigen werden“, erklärt er. „Es kostet Überwindung, mit dem Mikrofon auf Leute zuzugehen. Aber es ist definitiv wichtig, weil man dabei lernt, wie man mit Menschen umgehen muss.“

Eine solche Straßenumfrage haben die Siebtklässlerinnen Luana, Elina und Amelie am ersten Tag des Workshops geführt. Zum vorher abgestimmten Oberthema „Spiele“ haben sie auf der Straße nachgefragt, wie die Menschen den Trend weg von Brettspielen hin zu Videospielen beurteilen. Auch nach dem Lieblingsspiel haben die Mädchen sich erkundigt. „Einige Leute wollten auch nichts sagen, als wir sie angesprochen haben“, erzählt Luana.

Im Klassenzimmer werden Beiträge aufgezeichnet

„Das hat uns aber nichts ausgemacht.“ Nun haben die drei viel Freude, das Aufgenommene zu schneiden. Eine Reihe weiter vorne sitzen Mia und Leonie, die ein Interview mit Thomas Echtle und Markus Bussinger von der Stadt Laupheim geführt haben, in dem sie über den Bau von Spielplätzen sprechen. „Es hat Überwindung gekostet, das zu machen“, sagt Mia. Für die anstehende Pause wollen sie noch einige Schüler interviewen.

Die Sechstklässler Paul, Johannes und Noah haben sich mit Teamsport befasst. Gestern haben sie Sportlehrer und auch einen Handballtrainer interviewt. „Ich schneide die Aufnahme“, sagt Paul. Johannes schreibt derweil den Text. Wer die Moderation übernimmt, steht noch nicht fest. Sie werden sich schnell einig werden müssen. Denn: Am Ende des Tages müssen alle Projekte im Nebenzimmer aufgezeichnet sein.

Radiobeiträge werden auf BigFm ausgestrahlt

Am zweiten Dezemberwochenende werden die Beiträge auf dem Jugendradiosender BigFM gesendet. Ackermann zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf des Workshops: „Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie die Schüler ein Thema erfassen.“ Das seit rund 25 Jahren stattfindende Projekt betreut er nun seit zwei Jahrzehnten. Gefördert wird „Radio im Klassenzimmer“ zudem von der LFK, der Medienanstalt für Baden-Württemberg.

Nachdem das Projekt längere Zeit nicht mehr am CLG angeboten wurde, dürfte es die Schüler von „DiLämma“ umso mehr gefreut haben, dass es in diesem Jahr wieder realisiert werden konnte.