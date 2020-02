Klare Angelegenheit für Baustetter Damen 1

Die erste Damenmannschaft des Volleyballclub Baustetten hat ihr Auswärtsspiel beim TSV Eningen deutlich mit 3:0 gewonnen. Sie starteten fokussiert in die Partie und sicherten sich so schnell einen 14:2-Vorsprung, welchen sie bis zum Satzende ausbauen konnten. Im zweiten Satz ließ der Druck der Baustetterinnen etwas nach und auch die Eninger konnten mehr Bälle im Spiel behalten. Am Ende siegte jedoch wieder der VCB knapp mit 26:24. Satz drei und somit wichtige drei Punkte gingen wieder auf das Konto der Baustetterinnen.

Die Damen 2 hatten mit dem VfB Friedrichshafen einen starken Gegner vor sich. Die Sätze eins und zwei verliefen ähnlich: Die Baustetterinnen konnten zu Beginn noch gut mithalten, bis die Annahme wackelte und sie Probleme hatten, die starken Aufschläge der Gastgeber zu kontrollieren. Der VfB nutze diese Schwächephase und zog davon. Der dritte Satz gestaltete sich bis zum 19:19 ausgeglichen, die entscheidenden Punkte macht jedoch wieder der VfB.

Die dritte Damenmannschaft war zu Gast beim aktuell Viertplatzierten, der VSG Bellenberg/Vöhringen 2. Sie konnten ihre Siegesserie mit einem 3:0 fortführen und stehen weiterhin auf Tabellenplatz zwei.

In einem spannenden Spiel siegten auch die Herren beim aktuellen Tabellenführer des TSV Eningen 3. In den Sätzen eins und zwei musste sich der VCB den Gastgebern geschlagen geben, jedoch wendete sich das Spiel im weiteren Verlauf. Mit einer sauberen Spielweise und druckvollen Angriffen setzten sich die Baustetter durch, gewannen somit Satz drei und hatten auch den vierten Satz klar in der Hand (25:21, 25:16). Im Tie-Break wurde es dann nochmal spannend, am Ende hatte allerdings der VCB die Nase vorne und siegte mit 16:14.