Kirchengemeinde sucht Sternsingerkinder

„Auf dem Wege, den wir gehen, sollst du sicher sein, und ich wünsche Glück und Segen. Friede gehe aus und ein“: So lautet die erste Strophe des Liedes „Gib mir deine Hand, auf Wiederseh’n“, das die Laupheimer Sternsingerkinder bei der kommenden Aktion singen werden. Sieht man vom Hände geben ab, das in Zeiten der Pandemie vermieden werden sollte, vereine der Text so gut wie alles, was die Menschen derzeit dringend gebrauchen können, sagt Franziska Müller-Pichler vom Organisationsteam der Kirchengemeinde Sankt Petrus und Paulus. Ihr und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern ist es eine Herzensangelegenheit, dass es 2022 wieder eine Sternsingeraktion geben kann mit Singen, Segenswünschen und persönlichen Begegnungen – wenngleich mit Abstand.

Anfang Januar wollen die Laupheimer Könige den Menschen Hoffnung und Gottes Segen bringen und gleichzeitig um Spenden für notleidende Kinder bitten. In Anlehnung an die Heiligen Drei Könige, Caspar, Melchior und Balthasar sind sie in feschen Gewändern und mit einem Stern vom 2. bis 5. Januar im Stadtgebiet unterwegs.

Gesundheit der „Könige“ steht an erster Stelle

Seit Jahrzehnten wird dieser Brauch in Laupheim gelebt. 2021 war das erste Jahr, in dem die Kinder aufgrund der Corona-Pandemie nicht an den Haustüren singen und den Segen persönlich übermitteln konnten. Ein zweites Jahr, ohne dass „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ durch die Straßen schallt, soll es aber tunlichst nicht geben, so das Organisationsteam. Mit angepasstem Hygienekonzept haben die Organisatoren begonnen, die Aktion 2022 vorzubereiten – wiewohl auch heuer einige Abstriche gemacht werden müssen.

Die Gesundheit der kleinen und großen Könige und aller Bürger steht an oberster Stelle, betont das Team. Deshalb werde beispielsweise auf genügend Abstand vor den Haustüren unter Einhaltung der Hygienevorschriften geachtet. Wo nicht im Freien gesungen werden kann, wird mit Maske oder auch auf Wunsch gar nicht gesungen. Auf die gewohnt bunt geschminkten Gesichter muss hygienebedingt in diesem Jahr ebenfalls verzichtet werden.

Proben starten am 27. November

Um die Aktion erfolgreich gestalten zu können, wird nach den Herbstferien damit begonnen, Kinder für die Aktion zu begeistern. Hierfür werden alle Klassen der Laupheimer Grundschulen besucht, um den Kindern vom Sternsingen zu berichten.

Die Proben starten am Samstag, 27. November, von 9.30 bis 10.30 Uhr. Coronabedingt wird es drei Proben geben, alle in der Marienkirche. Eingeladen hierzu sind alle Schulkinder ab der ersten Klasse, die Spaß am Singen und vom 2. bis 5. Januar 2022 Zeit haben und gerne anderen Kindern helfen wollen. Die Konfession spielt keine Rolle. Selbstverständlich kann auch, wie gehabt, nur an zwei Tagen gesungen werden.

23 Sternsingergruppen sollen starten

Auch die Eltern sind – wie jedes Jahr – gefragt, wenn es darum geht, die Gruppen zu begleiten, sei es als Träger, Fahrer oder Verpfleger. Gerade in diesem Jahr ist es dem Organisationsteam wichtig, dass vor allem bei den jüngeren Sternsingern die Begleitpersonen auf die Einhaltung der Hygienevorschriften achten.

Am 2. Januar soll es um 15.30 Uhr einen Aussendungsgottesdienst in der Marienkirche geben. Im Anschluss und an den drei folgenden Tagen ziehen dann rund 23 Sternsingergruppen durch Laupheims Straßen. Eine detaillierte Übersicht der Gebiete wird rechtzeitig nach Weihnachten veröffentlicht. Die Gruppen starten von zu Hause aus. Ob sich der Abschlussgottesdienst am 6. Januar mit allen Sternsingerkindern realisieren lässt, ist noch offen.

Das Organisationsteam hofft, das die kleinen und großen Könige trotz der Einschränkungen mit Begeisterung dabei sind und den Menschen, die auf die Sternsinger warten, eine unbeschwerte und dennoch sichere Begegnung schenken können. Doch letztendlich hängt alles vom Pandemieverlauf der kommenden Wochen ab.

Hier kann man sich anmelden

Wer Lust hat, selbst zu einem König zu werden, kann sich bis 27. November telefonisch im katholischen Pfarramt (Telefon 07392/96360) oder per E-Mail an sternsingen_laupheim@t-online.de melden, das Anmeldeformular auf der Homepage der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus ausfüllen oder aber einfach unangemeldet zur ersten Probe kommen.