Kirchenchor Obersulmetingen hält weiter zusammen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den zwei Pandemie-Jahren hat beim Kirchenchor St. Ulrich in Obersulmetingen nie Sprachlosigkeit geherrscht. Dies betonte Vorsitzender Karl Sälzler in der Hauptversammlung im Löwensaal. Dazu habe die Schola entscheidend beigetragen, die sich gegründet hat. Die Sängerinnen und Sänger haben in der Corona-Zeit in jedem Gottesdienst gesungen. So sei der Chor „gut über die Zeit gekommen“, wenn er sich auch musikalisch habe nicht weiterentwickeln können, sagte Sälzler. Zudem habe auch der Kirchenchor mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen; Neuzugänge seien willkommen. „Wir brauchen Leute mit christlichem Glauben und aufgeschlossenem Herzen“, sagte der Vorsitzende. Positiv sei, dass kein Chormitglied wegen der Pandemie aufgehört habe.

Dies griff auch Dirigent Christoph Sulzer auf. „Es sind alle wieder gekommen, das freut mich“, sagte er. Die Auftritte der Schola nannte er „eine tolle Leistung“, die Mut erfordere und die auch den Chor vorangebracht habe. „Ihr singt mit Freude und mit Einsatz“, sagte er, an den gesamten Chor gewandt.

„Wie nennt man Mitglieder von Chören? Koryphäen“ – mit dieser scherzhaften Bemerkung begann Pfarrer Andreas Ochmann seine Grußworte. Er bedankte sich beim Chor für dessen Einsatz. „Vergelt's Gott für vieles.“

Im Jahr 2021 hatte es immerhin 25 Probenabende und elf Auftritte gegeben, meist bei kirchlichen Festen, einige im Freien, berichtete Gertrud Brehm, die in Vertretung der erkrankten Schriftführerin Claudia Hartmann berichtete.

Vorstand und Ausschuss wurden fast komplett wiedergewählt – mit einer Ausnahme: Notenwartin Irmgard Hochdorfer wurde nach 18 Jahren Tätigkeit aus dem Amt verabschiedet; ihre Aufgabe werden künftig Angelika Leicht und Simone Rommel wahrnehmen.

Ehrungen wurden aus den beiden Jahren 2020 und 2021 nachgeholt, in denen keine Hauptversammlung hatte stattfinden können. Seit 50 Jahren singen Margret Mästle und Brigitte Förster im Chor; dafür gab es eine Urkunde vom Cäcilienverband und einen Ehrenbrief des Bischofs Gebhard Fürst. Seit 40 Jahren gehören Irmgard Hochdorfer, Siglinde Mallinger, Angelika Leicht und Alfred Brehm dem Kirchenchor an, seit 30 Jahren Martha Amann und seit 25 Jahren Christa Ried, Ulrike Jerg und Josef Werz.

Zu seinem Ehrenvorsitzenden hat der Kirchenchor Pfarrer Andreas Ochmann ernannt.