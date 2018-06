Kinderschutzbund weiht neues Spielfeld ein

Grund zur Freude hat es am Montag beim Kinderschutzbund in Laupheim gegeben. Im Hof des Gebäudes wurde ein Basketballspielfeld sportlich eingeweiht.

Die Anlage ist mit Hilfe ehrenamtlicher Helfer entstanden. Ohne die würde es auch nicht gehen, betont Ursula Dreiz, Vorsitzende des Kinderschutzbundes. In dessen Räume betreuen ehrenamtliche Erwachsene und Schüler Kinder, die unter anderem aus dem Irak, Syrien oder auch Deutschland kommen. Sie machen dort unter Anleitung ihre Hausaufgaben, essen und spielen gemeinsam. Auf diese Weise lernen die Kinder Deutsch“, erklärt Dreiz. „Das geht ganz nebenher“, sagt sie.

Im Freien gibt es jetzt neben einer Sitzecke, einer Holzhütte und einer Tischtennisplatte ein Basketballspielfeld. Bald soll noch ein Sonnensegel dazu kommen und das Spielfeld verbreitert werden. Die Körbe und Leibchen wurden von Laupheimer Firmen gesponsert,. Ohne Sponsoren sei das nicht zu schaffen, erklärt Dreiz. „Die Leute sollen sehen, dass wir davon nicht den Strom bezahlen.“

Das Datum für die Einweihung haben die Laupheimer nicht zufällig gewählt. Am Montag wurde auch der Weltkindertag gefeiert, um auf die Rechte von Kindern aufmerksam zu machen. Diese müssten in das Grundgesetz Einzug halten, fordert Dreiz. Das Recht auf kindgerechte Entwicklung oder Mitbestimmung zum Beispiel. Die Vereinten Nationen haben dafür eine Kinderrechtskonvention verabschiedet, die in Deutschland aber auch vollständig umgesetzt werden sollte, wie Dreiz erklärt. Sie wünscht sich mehr politisches Engagement für Kinder. Im Bundestagswahlkampf sei sie bislang noch nicht von Kandidaten besucht worden, erklärt sie. Aber dann hätte sie genau diesen Wunsch nach mehr Rechten auch gegenüber den Kandidaten formuliert. Ursula Dreiz ist seit 20 Jahren im Vorstand des Laupheimer Kinderschutzbundes aktiv. Seit 39 Jahren gibt es den Bund in Laupheim.