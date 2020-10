Kinderschutzbund erhält Spende aus der „Aktion 3-fach“ des Arbeitskreises Entwicklungspolitik

Die „Aktion 3-fach“ des Arbeitskreises Entwicklungspolitik (AKE) hat den Kinderschutzbund Laupheim mit 1500 Euro bedacht. Damit soll beispielsweise Schulmaterial für Familien beschafft werden, die wegen der Coronakrise in finanzielle Engpässe geraten sind.

Außerdem gingen aus der Aktion zur Linderung Corona-bedingter Not je 600 Euro in die italienische Stadt Asti und in den britischen Tendring District – beide sind durch Partnerschaften mit Biberach verbunden. Weitere 1200 Euro wurden der internationalen Hilfsorganisation „Don Bosco Mondo“ zur Verfügung gestellt, die damit bedürftigen Kindern und Jugendlichen in Kolumbien zur Einhaltung der Hygienevorschriften und zur Ernährungssicherung hilft. Somit wurden bisher mit der AKE-Aktion insgesamt 10 000 Euro an Bedürftige im Kreisgebiet, im europäischen Ausland und Entwicklungsländern gegeben – gemäß anvisierter Solidarität in drei Dimensionen.

Zahlreiche Dankschreiben

Der AKE-Finanzreferent Klaus Dollak erhielt Dankschreiben für bisherige Überweisungen. So heißt es in einem Brief von Peter Grundler, Leiter der Caritas Biberach-Saulgau: „Gemeinsam mit der Diakonie versuchen wir, eine Überbrückungshilfe zu leisten, bis andere Regelleistungen greifen... Dass wir helfen können, verdanken wir Ihnen!“ Die Chefin der Wohltätigkeitsorganisation aus dem nun mit der „Aktion 3-fach“ bedachten Tendring District, Jacky Pobjoy, schreibt hinsichtlich der durch Covid-19 verursachten Engpässe: „Vielen Dank, dass Sie an uns gedacht haben.“

Aus Asti erhielt der AKE über Hans-Bernd Sick, den Vorsitzenden der „Städte Partner Biberach e. V.“, die Information, dass man an der Entwicklung eines Netzwerks und der Zusammenarbeit mit lokalen Behörden, lokalen Diensten und allen Freiwilligenverbänden arbeite, um zum Beispiel bedürftigen Familien beizustehen, bei der Unterbringung von Ärzten und Krankenschwestern auszuhelfen, Ausrüstung und Schutzvorrichtungen für die Notaufnahme im Krankenhaus bereitzustellen. Das Motto laute: „Helfen Sie denen, die helfen.“

Spende stärkt das Band zwischen den Städten

Auch traf ein Brief des Bürgermeisters von Asti, Dr. Maurizio Rasero, beim AKE-Vorsitzenden ein, in dem er sich für die großzügige Spende bedankt und schreibt, dass ihre Stadt „sehr schwierige Zeiten durchlebt“ habe. Biberach sei ihnen sehr nahe, auch dank einer früheren Spende für einen städtischen Kindergarten, was das Band zwischen beiden Städten stärke.