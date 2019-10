Kinderbibelwoche mit buntem Programm

Die biblische Geschichte spielerisch kennenlernen – das geht während der Kinderbibelwoche, die am Donnerstag, 31. Oktober, beginnt, und bis Sonntag, 3. November, andauert. Ort des Geschehens ist das Evangelische Gemeindehaus Laupheim.

Dieses Jahr lautet das Thema „Jona, der eigensinnige Prophet“. Vom Kindergartenalter bis zum Alter von 14 Jahren können alle Kinder und Jugendliche ein paar erlebnisreiche Tage miteinander verbringen. An den ersten zwei Tagen findet das Programm jeweils von 13.30 Uhr bis 17 Uhr statt. Am Samstagabend bieten die Mitarbeiter des Evangelischen Jugendwerks eine Nachtwanderung mit Übernachtung im Gemeindehaus an. Und am Sonntag feiern alle Teilnehmer den Abschlussgottesdienst in der Evangelischen Kirche.