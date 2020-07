Kinder schnuppern in die Musikschule Gregorianum

Infotag mit Voranmeldung statt Tag der offenen Tür: Die Musikschule Gregorianum hat der aktuellen Pandemie-Situation Rechnung getragen und trotzdem interessierten Kindern und ihren Eltern die Möglichkeit geboten, Instrumente, Lehrer und Lehrerinnen kennenzulernen.

Für bis zu vier Instrumente konnte sich jedes Kind anmelden und einen persönlichen Beratungstermin am vergangenen Samstagvormittag buchen. So konnten die geltenden Hygienemaßnahmen – Handhygiene, Mindestabstand und Desinfektion der Instrumente – eingehalten werden. Das hatte zudem den Nebeneffekt, dass die Lehrer sich ganz auf die speziellen Fragen der einzelnen Besucher konzentrieren konnten.

Für das Kollegium um Musikschulleiter Richard Brenner begann der Arbeitstag schon vor den Beratungsterminen: Sie drehten vorab einen Imagefilm. Das Filmteam um Igor Schiele, Lehrer für E-Bass und E-Gitarre an der Musikschule, zeichnete kurze Sequenzen in den Unterrichtsräumen auf. Der Film wird in Kürze in den sozialen Medien veröffentlicht und soll denjenigen einen Eindruck vom Unterricht an der Musikschule vermitteln, die den Infotag nicht nutzen konnten.

Bis zum Beginn der Sommerferien kann man sich noch für den Instrumentalunterricht anmelden. Start ist dann mit Beginn des neuen Schuljahres – sofern sich am Corona-Infektionsgeschehen nichts wesentlich ändert.