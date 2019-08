Kinder proben spielerisch den Ernstfall

Für Kinder, die in den mitunter riskant-spannenden Alltag eines Feuerwehrmanns oder Rettungshelfers eintauchen wollten, war der erste „Blaulichttag“ am vergangenen Samstag in Laupheim genau der richtige Termin. Die Jugendorganisationen der örtlichen Feuerwehr und des Roten Kreuzes organisierten die Veranstaltung am Rotkreuz-Standort in der Berblinger Straße und boten ein vielseitiges Programm.

Der Veranstalter hat mehrere Stationen aufgebaut, an denen die Kleinen das simulierten, was große Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen machen. Rund drei Dutzend Kinder hatten die Möglichkeit, mit einem Feuerwehr-Schlauch auf ein Ziel zu spritzen. Sobald sie darin etwas Routine hatten, durften sie mit der Drehleiter in die Lüfte fahren und Laupheim aus der Vogelperspektive sehen.

Besondere Übung absolviert

Für das sogenannte Rauchhaus ließen sich die Profis von der Feuerwehr eine besondere Übung einfallen: Ein Raum wurde komplett mit Disconebel gefüllt und die Kinder mussten sich tastend zu einem imaginären Brandherd nähern.

Auf dem Leiterwagen fühlt man sich wie ein echter Feuerwehrmann. (Foto: privat)

So bekamen sie ein Gefühl dafür, wie ein Feuerwehrmann sich in einem brennenden Haus orientieren und gegebenfalls Menschen retten muss.

Daher gab es zudem eine „Erste-Hilfe-Station“, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich die Grundlagen aneigneten, wie einem verletzten Menschen zu helfen ist und wie er kompetent behandelt werden muss, bevor ein Notarzt eintrifft.

Und wer Verletzte an einem Unfallort antrifft, sollte generell erst einmal einen Notruf absetzen. Auch das will geübt sein, vor allem wenn man aufgeregt ist.

Großes Team und zahlreiche Besucher beim ersten „Blaulichttag“ in Laupheim. (Foto: privat)

Folglich wählten die jungen Retter beim „Blaulichttag“ die korrekte Notruf-Telefonnummer. Doch die echte Leitstelle des Landkreises sollte nicht mit Übungs-Notrufen belastet werden.

Stattdessen haben die Organisatoren der Veranstaltung eigens eine kleine Notruf-Annahmestelle im selben Gebäude installiert, um lediglich zu zeigen, wie schnell und auf welche Weise Rettungskräfte angefordert werden.

Echten Löscheinsatz miterlebt

Obwohl beim „Blaulichttag“ alles ausschließlich spielerisch nachgestellt wurde, traf in der Laupheimer Feuerwache am Samstag dann doch ein echter Notruf ein: In Untersulmetingen brannte ein Mähdrescher und die Freiwillige Feuerwehr musste so schnell wie möglich ausrücken – für die jungen Besucher war das eine gute Gelegenheit, mitzukommen und einen echten Löscheinsatz zu beobachten.

Nach einer Stunde war das Spektakel vorbei, der Brand gelöscht und die jungen Fast-Rettungskräfte um eine authentische Erfahrung reicher.

Bei aller Ernsthaftigkeit haben Rotes Kreuz und Feuerwehr gleichwohl dafür gesorgt, dass die jungen Besucher auch entspannten Aktivitäten nachgingen, zum Beispiel Rotkreuz-Autos basteln, schminken, Spaghetti essen - und den feurigen Schlund mit Eis abkühlen.