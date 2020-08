Kinder machen spielerisch Sport

Mit dem ersten Sommerferienprogramm des TSV Laupheim ging für über 50 Kinder eine erlebnisreiche und sportlich aktive Woche zu Ende. Sie stand unter dem Motto „Spiel, Spaß und Sport“. Was zunächst als „Versuchsballon“ gestartet wurde, entpuppte sich als großartiger Erfolg für die TSV-Verantwortlichen um Hauptorganisator und TSV-Präsident Hilmar Kopmann, berichtet der Verein in einer Mitteilung. „Die Kinder waren total begeistert und hatten richtig Freude, gemeinsam mit anderen Sport zu machen“, sagt Kopmann. Die Kinder können das bestätigen: „Es hat Spaß gemacht, weil man verschiedene Sportarten kennengelernt hat und andere Sportarten, auf die ich sonst nicht gekommen wäre“, sagt die 10-jährige Salome Beck.

Genau so war auch das Konzept des TSV ausgerichtet: Die Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren, aufgeteilt in 4 Gruppen à 14 Kinder, sollten verschiedene Sportarten und Bewegungsangebote kennenlernen. So gestalteten sich die Tage allesamt abwechslungsreich und täglich aufs Neue motivierend. Kleine Spiele und Angebote der Kindersportschule standen ebenso auf dem Programm wie Tischtennis, Badminton, Volleyball, Basketball, Leichtathletik, Hockey, Taekwondo, ein Geräte-Turn-Parcours, Tchoukball sowie Erlebnispädagogik – je nach Alter waren die Angebote etwas unterschiedlich gestaltet.

Große Unterstützung fand das Programm durch die einzelnen Abteilungen des TSV Laupheim, die mit qualifizierten Trainerinnen und Trainern für kindgerechte, attraktive und motivierende Stunden sorgten.

„Für den TSV Laupheim hat sich diese Aktion gelohnt – allein schon, um den Kindern Freude und Spaß am Sport zu vermitteln“, sagt der TSV-Präsident. „Mir hat es richtig gut gefallen“, meinte die 8-jährige Emma Schurmann abschließend. Der 9-jährige Florian Stolz wollte gar wissen: „Isses nächstes Jahr wieder?“ Eine Frage, die sich aufgrund der guten Resonanz bei den Verantwortlichen TSVlern eigentlich nicht stellen dürfte.