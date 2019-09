Kinder lernen Grundlagen der Ersten Hilfe

Was braucht man, um Leben zu retten und Menschen zu helfen? Was können Kinder in einem Notfall tun? Wie ist ein Notruf abzusetzen? Und auf welche W-Fragen kommt es an? Antworten auf diese Fragen haben Kinder jüngst beim Baustetter Ferienprogramm bekommen.

Mehr als 20 Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 15 Jahren kamen ins Gemeindehaus Baustetten, um sich an praktischen Beispielen zeigen zu lassen, wie sie im Ernstfall reagieren müssen.

Manfred Rommel, Kreisausbildungsleiter beim DRK Kreisverband Biberach sowie einige junge Assistenten des Jugendrotkreuzes Laupheim, erklärten an verschiedenen Stationen die Grundlagen der Ersten Hilfe. So konnten die Kinder unter anderem üben, wie sie bewusstlose Menschen in die stabile Seitenlage bringen, und was dabei zu beachten ist.

Ebenso spannend war für die Kinder, das Innere eines Rettungswagens zu sehen. Hier wurden die verschiedenen Gerätschaften, wie zum Beispiel ein EKG-Gerät mit Defibrillator oder das Beatmungsgerät, erläutert.

Übungen mit Therapiehund

Große Augen bekamen die Kinder, als Carmen Rommel Golden Retriever-Hündin Indie vorstellte. Diese befindet sich im Moment in Ausbildung zum DRK-Therapiehund. Mit ihr durften die Kinder verschiedene Übungen machen.