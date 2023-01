Kinder helfen Kindern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Coronapause waren in Obersulmetingen endlich wieder die Sternsinger unterwegs. Am 4. und 5. Januar zogen 22 Kinder und Jugendliche als Könige in bunten Gewändern durch die Straßen, sammelten Spenden für notleidende Kinder in Indonesien und brachten den Segen in die Häuser. Zum Abschluss gestalteten sie den Gottesdienst am Dreikönigstag mit, der von Pfarrer Johny zelebriert wurde.