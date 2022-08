Kinder heben beim Luftsportring ab

Ein etwas anderes „Take off“ in die Ferienzeit haben rund 60 Kinder im Rahmen des Laupfrosch-Programms gefeiert: Gemeinsam mit dem BW Luftsportring Laupheim (LSR) stiegen sie hoch in den Himmel und genossen von dort aus ausgiebig den Blick auf Laupheim und Umgebung aus der Vogelperspektive. Das berichtet der Verein in einem Schreiben.

Zum Teil war die Aufregung groß. Für einige der kleinen Fluggäste war es das erste Mal überhaupt, abzuheben. Und für die meisten war es eine absolute Premiere, in einer kleinen Maschine Passagier (PAX) zu sitzen – Kopfhörer inklusive aus Gründen des Lärmschutzes. Zwei erfahrene Piloten sorgten für den Transport der Ferienkinder.

Am Start für die Aktion standen die beiden Klassiker des Vereins, die D-EEPN und D-EEPJ, zwei DO 27 Flugzeuge, Baujahr 1959. Für die Laupfrosch-Aktion wurden sie wie immer vor dem Abheben ausgiebig in Sachen Technik gecheckt. Vor jedem Flug wurde von den LSR-Vereinsmitgliedern, die die Aufgaben des Bodenpersonals übernommen hatten, geprüft, dass alle Passagiere gut gesichert und angeschnallt waren. Dann ging es los.

Auch nach dem Abheben in der Luft achteten die beiden Piloten bei den 17 Rundflügen akribisch darauf, dass sich die Kinder gut und sicher fühlten. In den meisten Fällen war dies jedoch überflüssig, da sich die Spannung in fast allen Gesichtern kurz nach dem Abheben innerhalb von Sekunden in ein freudiges Strahlen verwandelte.