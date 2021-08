Kinder gehen mit dem Hegering Laupheim auf die Pirsch

Am vergangenen Freitag sind Kinder im Rahmen des Ferienprogramms Laupfrosch mit Naturpädagogin Steffi Holder sowie einigen Jägern auf die Pirsch gegangen. Im Gräflichen Reuttner von Weyl’schen Forst in Bihlafingen erfuhren die Teilnehmer hierbei Interessantes rund um Wald, Wild und Natur.

Nach der Begrüßung durch Laupheims Hegeringleiter Tobias Seeburger konnten die Kinder viel entdecken. Etwa naturgetreue Präparate von Fuchs und Dachs an einer originalen Bauanlage im Wald. Den anschaulichen Erklärungen von Steffi Holder lauschten die Kinder aufmerksam und erfuhren so, wer für den Bau solcher Anlagen zuständig ist – nämlich der kräftigere Dachs. Auf dem Marsch zum Bihlafinger Weiher fanden sich am Wegesrand dabei noch allerlei Pflanzen, und es konnte die Vielfalt der heimischen Baumarten entdeckt werden.

Wissenswertes um das heimische Wild

Angekommen am Weiher, folgte dann zuerst eine Stärkung. An einer Station gab es Wissenswertes um das heimische Wild zu erfahren. Steffi Holder erklärte und veranschaulichte dies anhand von Präparaten und einer Vielzahl von Exponaten. Joachim Labisch erklärte die Wichtigkeit eines ausgebildeten und geprüften Jagdhundes für die Ausübung der Jagd. Das Apportieren, also das Herbeibringen von Gegenständen, durch die beiden Großen Münsterländer Erlo und Balu fand dabei besonderen Gefallen bei den Mädchen und Jungen. Joachim Labisch überreichte ihnen nach Abschluss der Hundevorführung als kleines Andenken an den Nachmittag selbstgemachte Ketten mit einer Geweihstange vom Rehbock.

Grillen rundet den Nachmittag ab

Nachdem im Anschluss mit Steffi Holder spielerisch entdeckt wurde, wie die Wildtiere dem Jäger unter anderem dank ihres ausgezeichneten Geruchssinns und Gehörs entkommen, klang der Nachmittag mit dem Grillen von leckeren Würsten aus. Die Kinder konnten viele neue Eindrücke rund um Wild, Wald und Jagd mit nach Hause nehmen.