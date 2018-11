Kinder dürfen Plätzchen backen

Die „Schwäbische Zeitung“ lädt Kinder ab drei Jahren zu einer Plätzchen-Backaktion am Samstag, 1. Dezember, bei der Firma nic-Holzspielzeug ein. Es ist der Jahresabschluss der Aktion „Die Welt mit Kinderaugen“.

Im Fabrikverkauf des Holzspielwaren-Herstellers nic in der Uhlmannstraße 42 in Laupheim soll es am 1. Dezember etwas anders als gewohnt zugehen: Ab 9 Uhr morgens können an diesem Tag jeweils zehn Kinder ab drei Jahren etwa 45 bis 60 Minuten lang Plätzchen backen und im Anschluss ihren Familien den lecker duftenden, selbstgemachten Adventsgruß mit nach Hause bringen.

Jedes Kind, das teilnimmt, wird mit Back-Utensilien ausgestattet und hat einen eigenen Platz, um nach Herzenslust Plätzchen auszustechen und zu verzieren. Bei Kindern zwischen drei und fünf Jahren sollten die Eltern währenddessen dabei sein. Gebacken werden die Plätzchen in den weltweit einzigartigen Mini-Backöfen der Firma nic. Wenn das leckere Werk fertig ist, wird es für den Heimweg in eine Tüte verpackt.

Die Aktion „Die Welt mit Kinderaugen“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der „Schwäbischen Zeitung“ mit der Kreissparkasse Biberach, e.wa riss und nic-Holzspielzeug.