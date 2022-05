Kind von Bus erfasst und schwer verletzt

Ein neunjähriges Kind ist am Freitagnachmittag in Hüttisheim von einem Bus erfasst worden. Der Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das berichtet die Polizei.

Der 56-jährige Linienbusfahrer befuhr nach Polizeiangaben gegen 15.45 Uhr ordnungsgemäß die Humlanger Straße in Hüttisheim.

Dort radelte Neunjährige unvermittelt aus einem Hof auf die Straße. „Dabei fuhr er zwischen zwei geparkten Wagen so auf die Fahrbahn, dass er durch den Busfahrer nicht wahrzunehmen war“, teilt die Polizei mit.

Der 56-Jährige führte eine Vollbremsung durch, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Der Junge, der keinen Fahrradhelm trug, prallte mit dem Kopf gegen die Front des Busses und stürzte zu Boden. Bei dem Aufprall verletzte er sich schwer.

Ein Notarzt versorgte ihn vor Ort. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf.