Kilian-von-Steiner-Schüler erlaufen 4000 Euro für Ukraine-Flüchtlinge

Einen Scheck mehr als 4000 Euro durfte die Laupheimer Bürgerstiftung von der Kilian-von-Steiner-Schule für ihre Aktion „Laupheim hilft! Spendenaktion für Ukraine-Flüchtlinge in Laupheim“ in Empfang nehmen. Das Geld stammt aus einem Spendenlauf, wie mitgeteilt wird.

Laut Schulleiterin Sylvia Schubert hatte sich ein Großteil der Schüler an dem Spendenlauf um das Areal der Kilian-von-Steiner-Schule beteiligt, der im April stattgefunden hat. Initiatoren waren die SMV um Schülersprecherin Hilem Kirbaci mit Unterstützung der beiden Verbindungslehrer Matthias Kugelmann und Antje Gomez. „Die Idee entstand schon in den ersten Kriegswochen, und als die ersten Flüchtlinge in Laupheim angekommen sind wollten wir diesen mit einer Spendenaktion an unserer Schule helfen,“ so Hilem Kirbaci, „und so entstand die Idee eines Spendenlaufs“. Als Spender traten Eltern, Lehrer und Unternehmen auf. „Mit einem so hohen Spendenergebnis von 4000 Euro hatte niemand gerechnet“, freut sich Verbindungslehrer Matthias Kugelmann. Zusätzlich zum Spendenlauf wurde ein Kuchenverkauf initiiert. Michael Roosz von der Bürgerstiftung zeigt sich beeindruckt: „Was für eine tolle Eigeninitiative der jungen Leute, die Mut macht und zugleich Ansporn ist die Spendengelder hier in der Region zielgerichtet für Soforthilfemaßnahmen als auch für Integrationsprojekte zu Gunsten von geflüchteten Menschen einzusetzen.“ Aktuell laufen Soforthilfemaßnahmen unter anderem in Kooperation mit dem Martinusladen und der Stadt Laupheim.

Künftig werden mit den Spendengeldern auch Integrationsprojekte von Vereinen und Organisationen unterstützt. „Neben der Soforthilfe ist die Integration ein wichtiger nächster Schritt“, berichtet Stiftungsvorstand Christian Striebel. Ein Pilotprojekt wird aktuell in Kooperation mit einem Laupheimer Sportverein durchgeführt, bei dem zehn Kinder an einem Schnuppertraining teilnehmen können und gleichaltrige Paten aus dem Verein erhalten. Etwaige Sachkosten werden aus den Spendengeldern bezuschusst. Für eine solche Förderung können sich alle Vereine und Organisationen aus Laupheim und den Teilorten bewerben.