Kids-Camps von Kässbohrer sollen stattfinden, aber mit Einschränkungen

Unter dem Motto „Weg vom PC – raus in den Schnee“ will die Firma Kässbohrer Kinder für den Wintersport begeistern: Deshalb veranstaltet sie auch in diesem März sogenannte Kids-Camps. Mehr als 50 Jungen und Mädchen haben bereits am Skicross-Kids-Camp in Grasgehren teilgenommen. Dabei zeigten ihnen DSV-Trainer und -Athleten wertvolle Tipps und Tricks.

Langlauf-Kids-Camp wird verkürzt

Ein weiteres Event findet am Sonntag, 15. März, in Oberstdorf statt: das Langlauf-Kids-Camp mit DSV-Athlet Florian Notz – wegen des Coronavirus wurde um einen Tag verkürzt, ursprünglich war auch der Samstag eingeplant. „Wir haben alle Kinder und Eltern darauf hingewiesen, dass sämtliche Gesundheitsrisiken auszuschließen sind“, erklären die Veranstalter.

Freeski-Kids-Camp wie geplant

Dazu rechnen sie unter anderem einen Aufenthalt in einem Risikogebiet innerhalb der vergangenen zwei Wochen. Wie geplant stattfinden soll das Freeski-Kids-Camp in Grasgehren am Sonntag, 29. März, mit DSV-Freeskier Vincent Veile. Bei den jeweils eintägigen kostenlosen Camps stehen Spaß und Action im Vordergrund, berichten die Veranstalter. Gleichzeitig könnten die Teilnehmer ihre Fahrpraxis verbessern und Schritt für Schritt erfahren, worauf es in den Disziplinen ankommt.

Die Teilnahme an den Kids-Camps ist kostenlos und beinhaltet Kurs, Ticket und Verpflegung. Weitere Informationen für alle Kids- Camps gibt es unter www.pistenbully.com/kinder