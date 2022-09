Keine OB-Neuwahl: Kevin Wiest scheitert mit Klage vor Verwaltungsgericht

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat entschieden. Die dritte Kammer unter Vorsitz von Maximilian Häfner hat nach der mündlichen Verhandlung vom 27. September die Klage des unterlegenen Kandidaten, Kevin Wiest, gegen die Feststellung des Wahlergebnisses der Oberbürgermeisterwahl vom 24. April in Laupheim abgewiesen. Die Entscheidung des Gerichts wurde am Mittwochvormittag veröffentlicht.

Die dritte Kammer des Verwaltungsgerichts hatte in der Verhandlung am Dienstag darüber zu entscheiden, ob die von Kevin Wiest vorgebrachten Einwände gegen die Wahl so gewichtig sind, die OB-Wahl für ungültig zu erklären. Kevin Wiest und seine Anwältin Sonja Sojka hatten in ihrem Hauptantrag gefordert, die Wahl für ungültig zu erklären und eine Neuwahl anzuordnen, hilfsweise die Feststellung des Wahlergebnisses aufzuheben und das Ergebnis neu festzustellen. Als Begründung hatte er verschiedene Verfahrensfehler geltend gemacht. Unter anderem beanstandete der Kläger, dass der Gemeindewahlausschuss auf einen entsprechenden Antrag hin keine Neuauszählung der Stimmzettel vorgenommen habe.

„Das Regierungspräsidium und die beigeladene Stadt Laupheim traten dem entgegen und führten aus, dass ein knappes Wahlergebnis für sich genommen keine Bedenken gegen die Ordnungsmäßigkeit des Wahlgeschäfts im Sinne von § 43 Abs. 1 Satz 2 der Kommunalwahlordnung begründe und eine Neuauszählung daher rechtlich nicht zulässig gewesen wäre“, heißt es in der Mitteilung des Verwaltungsgerichts

Berufung über Verwaltungsgerichtshof möglich

Auch die Richter folgten der Rechtsauffassung Wiests und seiner Anwältin nicht und verwiesen auf die im Kommunalwahlrecht erforderliche Ergebnisrelevanz etwaiger Verfahrensfehler. Sprich: Sind diese so massiv, dass dadurch das Wahlergbnis tatsächlich verändert worden wäre. Die Kammer sah dies nicht und hat die für diese Ergebnisrelevanz verneint. Dies hatte sich bereits am Dienstag während der Verhandlung abgezeichnet.

Die schriftlichen Urteilsgründe liegt laut der Mitteilung des Verwaltungsgerichts noch nicht vor. Sie werde in Kürze abgefasst. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Kevin Wiest kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils einen Antrag auf Zulassung der Berufung stellen, über den der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg zu befinden hat.