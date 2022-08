Kerstin Bitzigeio schwimmt über den Bodensee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Bodensee-Seequerung von Wallhausen nach Überlingen hat die Schwimmerin Kerstin Bitzigeio die Triathlonabteilung des SV Sulmetingen erfolgreich vertreten. Nach zuvor nächtlichem Dauerregen besserte sich das Wetter zum Schwimmstart, der bereits um 7:30 Uhr erfolgte. Bei trockener Witterung und ruhigem Wellengang hieß es für die insgesamt 120 Teilnehmer nach dem Startschuss, so schnell wie möglich quer über den Bodensee zu schwimmen. Bitzigeio kam nach 56:35 Minuten in Überlingen an und platzierte sich damit in der Frauenwertung auf Platz 14, in der Altersklassenwertung reichte es sogar für den 2. Platz. Foto: Mario Bitzigeio