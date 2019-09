Keine Sorgen einreden: So freut Ihr Kind sich auf die Schule

Nina Spröber-Kolb ist Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin und arbeitet in eigener Praxis für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Neu-Ulm. Im Interview mit SZ-Volontärin Anke Kumbier erklärt die Ulmerin, wie sich Eltern und Kinder auf den ersten Schultag nach den Ferien vorbereiten können und wie ein guter Start ins Schuljahr gelingt.

Frage: Wie sollten sich die Schüler auf den Start der Schule nach den Sommerferien vorbereiten?

Spröber-Kolb: Beim Stichwort „vorbereiten“ denkt man zuerst an das Vorbereiten auf schulische Inhalte, das Lernen. Natürlich können Schüler, die nach sechseinhalb Wochen Sommerferien an die Schule zurückkehren, Lerninhalte wiederholen oder nachholen; aber das sollte nicht der Schwerpunkt in den Ferien sein. Es ist wichtig, dass die Kinder auch ganz bewusst freie Zeit haben. In der Woche vor Schulbeginn ist es aber sicher sinnvoll, wenn die Eltern die Zubettgehzeiten der Kinder langsam wieder an den Schulalltag anpassen.

Gibt es Möglichkeiten, Nervosität vor dem ersten Schultag zu vermeiden?

Bei Nervosität – egal ob es sich um Erstklässer oder erfahrene Schüler handelt – helfen zuerst ganz einfache Atemtechniken (tief ein- und ausatmen), um den Körper zu beruhigen, sich zu regulieren. Wichtig ist es auch morgens vor der Schule genug Zeit einzuplanen, um nicht in Hektik zu verfallen. Ängstlichen jüngeren Schülern der Klassen 1 bis 3 kann man etwas mitgeben, das Mut macht, beispielsweise einen Kraftstein oder einen Superheldenaufkleber. Mit älteren Schülern kann man die Powerentspannung einüben, bei der alle Muskeln kurz angespannt und dann wieder locker gelassen werden, das fördert die Entspannung. Und allen Kindern helfen innere Mutsätze wie „Ich schaff das!“.

Wie können Eltern damit umgehen, wenn ihr Kind Angst vor der Schule hat?

Es ist nur selten der Fall, dass ein Kind, wenn es zum ersten Mal in die Schule geht, Angst vor dem Schulbesuch hat. Die Kinder gehen da oft ganz vertrauensvoll hin. Wichtig ist, dass die Eltern den Kindern keine Sorgen einreden, nach dem Motto „Jetzt fängt der Ernst des Lebens an“. Sie sollten das Positive hervorheben und Ansprechpartner sein, wenn die Schüler nach Hause kommen.

Was passiert, wenn die erste Euphorie über den Schulstart möglicherweise verflogen ist?

Anfangs ist alles meist ganz spannend. Es kann dann aber auch eine Phase kommen, in der die Kinder keine Lust mehr haben, in die Schule zu gehen, gereizt und müde sind. Eltern sollten dann nicht überreagieren, sondern sollten die Kinder ermutigen und Verständnis zeigen, denn: Die Lebenssituation der Kinder hat sich stark verändert; die Anpassung an neue Lebenssituationen benötigt Zeit und Kraft.

Nur wenn Eltern merken, dass der Unwille der Kinder in die Schule zu gehen sehr stark ist oder über einen längeren Zeitraum hinweg bleibt, sollten sie auf jeden Fall die Ursachen herausfinden, Kind und Klassenlehrer fragen. Manche Stress- oder Konfliktsituationen – beispielsweise wenn ein Kind sich durch die Sitzordnung nicht wohl fühlt – lassen sich rasch verändern. Manchmal liegen jedoch auch gravierendere Probleme vor, beispielsweise wenn ein Kind gemobbt wird. In diesen Fällen ist eine enge Zusammenarbeit der Eltern mit Klassenlehrer und Schulleitung, sowie gegebenenfalls Schulsozialarbeitern oder – psychologen notwendig, um die ungünstige Dynamik in einer Klasse zu verändern.

Wie gelingt es, die entspannte Haltung aus den Ferien möglichst weit ins Schuljahr hineinzutragen?

Die Eltern sollten darauf achten, dass Kinder trotz viel Schule Ausgleich in der Freizeit haben, Sport machen, kreativ sein können, draußen spielen können und dass es ganz bewusst lernfreie Tage gibt. Gerade in der ersten Klasse erschrecken manche Eltern, wenn sie sehen, wie viele Hausaufgaben die Kinder aufhaben. Dann sollten sie auch den Mut haben, mit den Lehrern nach Lösungen zu suchen. Ganz wichtig ist es, dass Kinder auch alleine für die Anstrengungen beim Lernen gelobt werden, und nicht nur für das Ergebnis.