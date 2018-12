„Keine illegalenFeuerwerkskörper kaufen“

Professionelle Beratung zum Einkauf von Feuerwerk und gemütliches Beisammensein gibt es dieser Tage bei der Hosafalla-Bude im Industriegebiet in Untersulmetingen. Am Freitag wurde bei Punsch und Glühwein ein Wintergrillen veranstaltet. Pyrotechniker Ulrich Mohl hat am Abend Neuheiten vorgeführt und mit einem Profi-Feuerwerk einen kleinen Vorgeschmack auf den anstehenden Jahreswechsel gegeben. Am Samstag veranstaltete die Bude für Besucher ein Weißwurstfrühstück. Heute ist von 9 bis 12 Uhr nochmals Beratung und Verkauf.

SZ: Herr Mohl, wie kam es zu den Pyro-Tagen?

Pyrotechnik mache ich neben meinem Beruf, damit begonnen habe ich 2016. Damals kamen die ersten Anfragen von Bekannten, ob ich auch Silvester-Feuerwerk verkaufen würde. Daraufhin habe ich angefangen, mir auf Vorrat Feuerwerk zuzulegen. So kamen dann schließlich im letzten Jahr die Pyro-Tage zustande. Wir bekamen infolgedessen ganz großen Zuspruch, was sicherlich nicht nur an dem Verkauf liegt, sondern daran, dass die Bude daraus ein großes Event macht mit Wintergrillen und Weißwurstfrühstück.

Am Freitagabend haben sie als Pyrotechniker eine Produktvorführung gegeben und ein Profi-Feuerwerk abgebrannt. Wie lief’s?

Wir hatten etwa 500 Zuschauer. Das sind etwa doppelt so viele als im Jahr zuvor. Es hat alles gut funktioniert.

Worauf sollte ich als Laie beim Einkauf von Feuerwerk achten?

Auf jeden Fall nicht auf die äußere Größe. Damit suggerieren die Hersteller, dass beispielsweise eine Rakete besonders viel beinhaltet. In Deutschland darf eine Rakete allerdings maximal 20 Gramm Schwarzpulver enthalten, egal ob groß oder klein. Ratsam ist, darauf zu achten, wie viel Schwarzpulver in einem Produkt enthalten ist, dann schaut man nach der Kennzeichnung NEM (Nettoexplosivstoffmasse). Diese steht immer auf dem Produkt.

Außerdem sollte man sich nicht von den Abbildungen auf den Verpackungen in die Irre führen lassen. Wenn man genau wissen will, wie der Artikel letztendlich aussieht, ein Tipp: nach Videos zu den Produkten im Netz zu suchen, da wird man für gewöhnlich fündig.

Auf welche Kennzeichnungen sollte der Käufer beim Einkauf von Feuerwerkskörpern achten?

Die CE-Kennzeichnung muss immer drauf sein. Zusätzlich muss immer eine deutsche Bedienungsanleitung auf dem Produkt stehen. Sollte die nicht vorhanden sein, dann stimmt vermutlich etwas nicht. Es empfiehlt sich deshalb Feuerwerk aus einer vertrauenswürdigen Quelle zu kaufen.

Was muss man beim Abbrennen von Feuerwerk beachten, um Unfällen vorzubeugen?

Es gibt eigentlich wenige einfache Regeln: Erstens, Feuerwerk nicht alkoholisiert zünden. Zweitens, vorher in Ruhe die Warnhinweise durchlesen und den nötigen Sicherheitsabstand einhalten. Drittens, Feuerwerk gegen das Umfallen sichern, ansonsten kann es sein, dass Zuschauer in der Menge verletzt werden. Viele Batterien haben deshalb eine ausklappbare Platte ansonsten kann man die Batterie auch mit Steinen sichern.

Bei Raketen ist es so, dass man sie eher weg vom Publikum neigen sollte. Weil der Leitstab anschließend wieder herunterfällt und somit Leute treffen und verletzen kann. Abschießen sollte man Raketen nicht aus einzelnen Flaschen wie der bekannten Sektflasche, da auch hier die Gefahr des Umfallens zu groß ist. Empfehlenswert ist deshalb, wenn aus Flaschen abgeschossen wird, diese im Kasten zu lassen. Eine Bierkiste bietet sich gut an.

Gefahren liegen vor allem bei Feuerwerk, das nicht qualitätsgesichert ist. Bei diesen Produkten kann es sein, sie zünden durch, das bedeutet, man zündet beispielsweise den Böller an und er explodiert direkt beim Anzünden. Deshalb mein Tipp: keine illegalen Feuerwerkskörper kaufen. Die Verletzungsgefahr ist enorm hoch. Zudem drohen Personen, die gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen, empfindliche Strafen.

Welche Feuerwerkskörper liegen dieses Jahr im Trend?

Seit etwa zwei, drei Jahren liegt Verbundfeuerwerk stark im Trend. Es besteht aus mehreren Feuerwerksbatterien, die mit Zündschnüren miteinander verbunden sind. Das heißt, ich zünde nur die erste Batterie an, und wenn diese abgebrannt ist, kommt automatisch die zweite, dritte und so fort. So kommt man auf teilweise mehr als zwei Minuten Laufzeit und muss nur einmal anzünden. Außerdem erreichen solche Feuerwerkskörper eine Steighöhe von bis zu 60 Metern. Viele legen beim Einkauf des Feuerwerks mittlerweile zusammen und wollen dann um Mitternacht gemeinsam in der Gruppe eine mehrminütige Show genießen. Ein vernünftiges Verbundfeuerwerk liegt im Preis etwa zwischen 90 und 150 Euro.