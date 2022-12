Katholische Kirchengemeinde lädt zur gemeinsamen Heiligabend-Feier ein

Alle Jahre wieder möchten einige Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde Laupheim mit Menschen, die an Heiligabend sonst alleine wären, gemeinsam die Geburt Christi feiern. Die Feier findet im Begegnungscafè hinter dem Martinusladen in der Mittelstraße 49 in Laupheim statt, Beginn ist um 18 Uhr.

Der Raum ist neu, das Programm vertraut: Die Weihnachtsgeschichte, Weihnachtslieder, ein kleines Abendessen und „Bredla“ bilden den Rahmen für einen Abend in angenehmer Gesellschaft. Um besser planen zu können, bitten die Veranstalter um Anmeldung im Pfarrbüro bis Dienstag, 20. Dezember, unter Telefon 07392/9636-0. Spontane Gäste ohne Anmeldung sind ebenfalls herzlich willkommen. Wie immer gibt es einen Fahrdienst zum Fest und nach Hause, bei der Anmeldung einfach vormerken lassen.

Die Organisatoren hoffen, dass viele Menschen sich einladen lassen und freuen sich auf alle, die kommen. Sie haben auch noch eine Bitte an alle Leserinnen und Leser: Da eine persönliche Einladung an alle nicht möglich ist, sollten sie die Botschaft von der Einladung weitertragen. „Es ist einfach schöner, persönlich eingeladen zu werden“, schreiben die Veranstalter. „Aber das ist etwas, das Organisationsteam allein nicht leisten kann.“

Die gemeinsame Feier fand zum ersten Mal vor zehn Jahren statt, war aber wegen Corona in den zurückliegenden beiden Jahren ausgefallen.