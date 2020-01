Kassenbon-Pflicht: Bäcker klagen über Zettelwirtschaft

Von Schwäbische Zeitung

Die 14-Jährige lief kurz nach 14 Uhr vom Neuen Kloster in Richtung Klosterstraße in Bad Schussenried. Dort ging sie an zwei unbekannten Männern vorbei.

Ohne Vorwarnung soll einer der Unbekannten die Jugendliche an den Schultern festgehalten haben. Der zweite Unbekannte fasste der 14-Jährigen an die Brüste. Die wehrte sich. Danach flüchteten die Unbekannten. Die Männer sollen ungefähr 180cm groß gewesen sein. Sie trugen schwarze Hosen und hatten schwarze Jacken mit Kapuzen an.