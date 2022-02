Karateverein Laupheim legt großen Wert auf den Wohlfühlfaktor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Karateverein Laupheim nutzte die Zeit in der Pandemie und baute an sein Karatezentrum in überwiegender Eigenleistung einen zweiten Entspannungs- und Gesundheitsraum an. So können in Zukunft noch mehr Gesundheitskurse angeboten werden.

„Das Hauptaugenmerk bei der Gestaltung wurde, wie auch bisher, darauf gelegt, dass die Kursteilnehmer sich schon beim Betreten dieses Raumes wohlfühlen“, erklärt der 1. Vorstand Anton Klotz. „Es soll ein Aha-Effekt entstehen. Im Innenraum wurde deshalb wieder mit viel Holz gearbeitet. Der helle lichtdurchflutete Raum ist ausgestattet mit auserwählten Bildern mit entspannenden Motiven und mit großen Pflanzen. Der Bodenbelag ist ein gelenkschonender elastischer Sportboden.“

Der Raum ist für zirka 15 KursteilnehmerInnen ausgelegt worden. „Mehr Personen sollten in einem Gesundheitskurs nicht trainieren und so haben allen genügend Platz“, sagt Anton Klotz.

Im Anschluss an das Gesundheitstraining haben die TeilnehmerInnen im angrenzenden Wellnessbereich mit finnischer und Bio-Sauna die Möglichkeit, zu relaxen. Die Räumlichkeiten werden auch an dritte Anbieter für Gesundheitskurse untervermietet.

„Das großartige Ambiente mit einem reichhaltigen Sportangebot wird von vielen SportlerInnen für den Gesundheitssport genutzt. Hinzu kommen die neu angelegten, kostenlosen Parkmöglichkeiten direkt am Haus“, so der Vorstand. Die gepflegte Sportanlage suche ihresgleichen, da seien sich alle Mitglieder und Gäste einig.

„Wir sind schon sehr stolz auf unseren Verein und das, was wir geleistet haben. Wieder ist ein Baustein in Eigenleistung hinzugefügt worden,“ sagt Anton Klotz.