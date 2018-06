Karateverein freut sich über 4000 Euro

Bereits zum siebten Mal hat die Sparkassen-Finanzgruppe den Sportabzeichen-Wettbewerb innerhalb ihrer Partnerschaft mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ausgelobt. In der Kategorie „Sportlichster Verein“ belegte der Karateverein Laupheim den zweiten Platz und wurde dafür am Donnerstag in der Kreissparkasse Laupheim mit einem Preisgeld von 4000 Euro belohnt. Der bundesweite Wettbewerb prämiert alljährlich Deutschlands sportlichste Schulen, Vereine und besonderes Engagement für das Deutsche Sportabzeichen mit dem Ziel, Menschen für den Sport zu begeistern.

„Besonderes Engagement gehört entsprechend gewürdigt“, sagte Regionaldirektor Harald Jeggle bei der Auszeichnung in feierlicher Runde und überreichte den symbolischen Scheck sowie eine Urkunde an den Vorsitzenden des Karatevereins, Anton Klotz, und die Übungsleiterin Anette Scheffold. Als Sportabzeichen-Prüferin habe Scheffold maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen: 316 Sportabzeichen in einem Jahr, davon 30 für behinderte Sportler, bei einem Verein mit 395 Mitgliedern. Auch Sportkreispräsidentin Elisabeth Strobel und Vizepräsident Hermann Gantner, der die Abzeichen im Sportkreis Biberach abnimmt, sind stolz auf das Engagement der langjährigen Trainerin. „Bei über 900 Teilnehmern einen zweiten Platz zu erreichen, ist eine tolle Teamleistung“, lobte Gantner den Verein.

Das Deutsche Sportabzeichen als staatliches Ehrenzeichen für sportliche Leistungsfähigkeit und Fitness wird seit 2011 vom Karateverein Laupheim angeboten und kann dabei von jedem, der seine persönliche Fitness überprüfen will, erworben werden – unabhängig von einer Mitgliedschaft in einem Turn- oder Sportverein.