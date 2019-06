Kanu kentert: Freunde retten 27-Jährigen vor dem Ertrinken

Obwohl er nicht schwimmen kann, hat sich ein Mann ohne Schwimmweste am Samstagabend aufs Wasser eines Bagersees bei Laupheim gewagt – und musste gerettet werden.

Zusammen mit zwei Freunden im Alter von 24 und 34 Jahren unternahm er eine Kanutour. Dabei kenterte das Kanu plötzlich in der Nähe einer kleinen Insel. In Todesangst klammerte sich der 27-Jährige an das Boot und seine Begleiter.

Feuerwehr alarmiert

Nur unter großer Kraftanstrengung gelang es ihnen, die Insel zu erreichen, von wo sie einen Hilferuf absetzten. Die Feuerwehr Laupheim brachte die drei Männer wieder sicher ans Festland.

Da der Nichtschwimmer viel Wasser geschluckt hatte, wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.