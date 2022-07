Kantersieg für die Herren 40

Die Herren 40 des TC Laupheim haben einen weiteren Kantersieg eingefahren. Nach dem 7:2 Heimerfolg gegen den TC Bernhausen haben die Spieler um Kapitän Matthias Häußler jetzt wieder Hoffnungen auf die Meisterschaft.

Bereits nach den Einzeln war das Heimspiel beim Zwischenstand von 5:1 entschieden, was Spieler Cosmin Ritiu sichtbar überraschte: „Gegen einen guten und ausgeglichen besetzten Gegner hatten wir mit einem engeren Spielverlauf gerechnet“. Bereits nach der ersten Einzelrunde stand es nach Siegen von Frank Welser, Hans-Dieter Fuchs und Christian Stolz 3:0. Während Welser und Fuchs ihre Spiele recht deutlich in zwei Sätzen für sich entscheiden konnten, musste Christian Stolz fast über die doppelte Distanz kämpfen. Nach einer intensiven Partie setzte er sich mit 7:6, 6:7 und 10:5 durch. Nach zwei weiteren Einzelsiegen von Cosmin Ritiu und Ansgar Elbs (beide in zwei Sätzen) sowie einer Niederlage von Christian Striebel konnten die TCler bereits nach den Einzeln den Gesamtsieg feiern.

Bereits am Sonntag steht das nächste Spiel der Laupheimer auf dem Programm. Mit einem Auswärtserfolg beim TA TSV Betzingen wollen die jetzt Zweitplatzierten im Fernduell den aktuell noch ungeschlagenen Spitzenreiter TC Sigmaringen 2 unter Druck setzen. Laut Kapitän Matthias Häußler hätten die Laupheimer mit dem diesjährigen Spielplan und dem Auftaktmatch gegen Sigmaringen etwas Pech gehabt: „Da konnten die Sigmaringer noch mit drei Spielern aus ihrer ersten Regionalliga-Mannschaft antreten, die mittlerweile in der Regionalliga festgespielt sind und in den letzten drei Partien in der Oberliga nicht mehr mitwirken dürfen“. Hoffnungen also auf Laupheimer Seite, dass der Tabellenführer in den letzten drei Spielen noch mindestens einmal Federn lässt.