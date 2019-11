Kampf gegen Verpackungsmüll: Was Lokalpolitiker und Verbraucher tun können

Müllexporte nach Asien

„Deutschland exportiert jährlich gut eine Million Tonnen Plastikabfälle“, erklärt Michael Jedelhauser, Referent für Kreislaufwirtschaft beim Nabu. „Das entspricht etwa einem Sechstel des in Deutschland erzeugten Plastikabfalls. Wichtig ist zu betonen, dass es sich dabei laut aktuellen Erkenntnissen hauptsächlich um Gewerbe- und Industrieabfälle handelt und weniger um Verpackungsabfälle aus den Haushalten.“

Große Teile des Mülls werden nach Malaysia, Indien und Indonesien exportiert – diese Staaten gelten mit als Hauptverursacher des Plastikmülls in den Weltmeeren. In welchem Umfang deutsche Abfälle in den Meeren landen, dazu liegen dem Nabu keine verlässlichen Daten vor.

Was den Plastikmüll aus Haushalten betrifft, verweist Jedelhauser auf Zahlen der Zentralen Stelle Verpackungsregister: Demnach werden knapp 90 Prozent der Verpackungsabfälle aus Kunststoff in Deutschland verwertet, der Rest nahezu vollständig in anderen EU-Staaten. Die Verwertung beinhaltet auch die energetische Verwertung, sprich: Verbrennung.

„Insgesamt liegt die Recyclingquote der gesamten deutschen Kunststoffabfälle bei etwa 30 Prozent“, resümiert der Sachverständige. Die offizielle Recyclingquote der Behörden ist höher, da Materialverluste, die im Zuge des Recyclings entstehen, nicht berücksichtigt würden. Hinzu kämen Exporte von Plastikabfällen, die jedoch nicht immer vollständig recycelt werden – insbesondere in Ländern mit niedrigen Entsorgungsstandards. (cdi)