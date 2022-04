Kammerorchester Laupheim freut sich auf der 1. Mai

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause spielt das Kammerorchester Laupheim am Sonntag, 1. Mai, um 17 Uhr wieder ein Konzert im Kulturhaus Schloss Großlaupheim. Auf dem Programm stehen Musical- und Broadway-Kompositionen von George Gershwin und Frederick Loewe. Als Solistin hat das Kammerorchester die Laupheimer Pianistin Malina Geiselmann eingeladen.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen mussten die vergangenen beiden Jahreskonzerte des Kammerorchesters Laupheim abgesagt werden und auch anderweitige Konzert- und Probenaktivitäten waren nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, heißt es in einem Bericht. Nun haben die Musiker des Kammerorchesters nach den Winterferien wieder die Probenarbeiten aufgenommen und freuen sich auf das gemeinsame Musizieren.

Als Ersatztermin für das abgesagte Herbstkonzert im November 2021 hat das Orchester bereits frühzeitig den Termin am 1. Mai reserviert, in der Hoffnung, dass sich die Corona-Lage etwas entspannt. Nachdem nun die Beschränkungen weitgehend gelockert wurden, hat sich das Orchester entschlossen, am Sonntag, 1. Mai, das Konzert nachzuholen.

Auf dem Konzertprogramm stehen Musical- und Broadway-Kompositionen von George Gershwin und Frederick Loewe.

Der erste Teil widmet sich dem amerikanischen Komponisten, Pianisten und Dirigenten George Gershwin (1898 – 1937). Passend als Auftakt startet das Orchester mit der Ouvertüre aus dem Musical „Girl Crazy“. Danach spielt das Orchester Auszüge aus der amerikanischen Folk-Oper „Porgy and Bess“ – die berühmte Melodie der Arie „Summertime“ dürfte sicherlich den meisten Zuhörern bekannt sein. In der „Rhapsody in Blue“, der bekanntesten Komposition von Gershwin, in der Jazz, Blues und klassische Musik gekonnt verbunden werden, darf die diesjährige Solistin Malina Geiselmann am Klavier ihr ganzes Können zeigen.

Malina Geiselmann begann mit vier Jahren ihre Klavierausbildung bei Anita Bender in Biberach. Als Solistin und in Kammerbesetzung wurde die heute 18-Jährige mit inzwischen über 20 ersten Preisen ausgezeichnet, darunter mehrfach bei Jugend musiziert und verschiedenen nationalen und internationalen Wettbewerben. Sie war Stipendiatin der Kulturakademie der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg, zweifache Hauptpreisträgerin der Bruno-Frey-Stiftung und besuchte mehrere Meisterkurse. Derzeit bereitet sie sich auf ein Musikstudium vor und beteiligt sich an verschiedenen musikalischen Projekten. Zuletzt erhielt sie im Januar im Duo mit einem Tubisten einen ersten Preis beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert. Im März spielte sie als Solistin mit dem Biberacher Jugendsinfonieorchester den Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns.

Mit der Musik zum Musical „Brigadoon“ des amerikanischen Komponisten Frederick Loewe (1902 – 1988) beginnt der zweite Teil des Konzerts. Mit einem Arrangement aus dem bekannten Musical „My Fair Lady“ beschließt das Orchester den Konzertabend.