Kammerorchester bringt Opernflair ins Laupheimer Kulturhaus

Zu einem Abend ganz im Zeichen der Oper hat das Kammerorchester Laupheim am Samstag zum Jahreskonzert ins Laupheimer Kulturhaus geladen. Zahlreiche Musikliebhaber sind der Einladung gefolgt. Die Gäste durften gleich zwei Opern erleben – in Kurzform natürlich. Doch dank der eindrucksvollen Leistung der Mezzosopranistin Julia Werner kaum weniger faszinierend. Mit Arien aus Camille Saint-Saëns Oper „Samson und Dalila“ sowie aus Georges Bizets Oper „Carmen“ bezauberte sie das Publikum.

Eröffnet hat das Orchester unter Leitung von Michael Strele das Programm mit zwei Stücken von Giuseppe Verdi. Der Italiener durfte natürlich beim Thema Oper nicht fehlen. Die Ouvertüre aus „La forza del destino“ mit den berühmten Leitmotiven musizierte das gut besetzte Ensemble in ruhigem Tempo und drückte die Dramatik der Handlung treffend aus.

Beim berühmten „Triumphmarsch“ aus „Aida“ gelangen den Streichern dichte Klangteppiche, die mit den verschiedenen Solopassagen, insbesondere dem berühmten Trompetensolo, abwechselten. In der Rolle der verführerischen Priesterin Dalila, die dem unbesiegbaren Samson das Geheimnis seiner Kraft entlocken soll, flehte Julia Werner die Liebe an, ihr dabei zu helfen: „Amour, viens aider à ma faiblesse“. Mit ihrer warmen Mezzosopranstimme changierte sie dabei mühelos zwischen fordernd und bittend.

Das sachte instrumentale „Intermezzo“ war im Anschluss daran dringend nötig, die aufwühlende Wirkung der Arie zu „entschärfen“ und das Publikum auf die nächste vorzubereiten: In „Mon coeur s’ouvre à ta voix“ legte Julia Werner alias Dalila ihre ganze Hingabe, um den widerstrebenden Samson doch noch herumzukriegen.

Der zweite Konzertteil gehörte dann ganz der Oper „Carmen“. Julia Werner, die ihre erste musikalische Ausbildung an der Musikschule Gregorianum erhielt und ihr Gesangsstudium an der Musikhochschule Stuttgart absolvierte, debütierte im vergangenen Jahr in der Rolle der Carmen bei den Jungen Oper Schloss Weikersheim. Dass sie mit dieser Rolle sehr vertraut ist, zeigte sich auf der Kulturhausbühne an ihrer souveränen Gestaltung der „Habanera“, der „Séguedille“ und der „Chanson bohème“. Scheinbar mühelos schwang sie sich von leisen, tiefen Lagen in die höchsten, gewann dabei an Kraft und Volumen und bewies großen Gestaltungswillen und -können.

Das Orchester trat naturgemäß dabei in den Hintergrund, konnte aber zwischen den Arien zeigen, was es sich unter der aufmerksamen Leitung von Michael Strele erarbeitet hat: die tänzerische „Aragonaise“ etwa, der leichtfüßige Schmugglermarsch, der so gar nicht nach schweren Stiefeln im Stechschritt klang, oder das Lied des Toreros, „Chanson du toréador“, dessen tadellos ausgeführtes Trompetensolo wohl jede Besucherin mitsummen konnte.

Lars Feigelmann vom Kammerorchester lieferte den Handlungszusammenhang der jeweiligen Oper, was zur Einordnung der Arien hilfreich war. Bravo-Rufe und rauschenden Applaus gab es am Ende des kurzweiligen Programms verdienterweise für Orchester und Solistin.