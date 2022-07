Kai Thanner erreicht die Note 1,1

Drei Jahre lang haben Sie an der Laupheimer Berufsschule gerechnet, übersetzt, geforscht, experimentiert und präsentiert – die Anstrengungen haben sich aber gelohnt: Die Schülerinnen und Schüler des Dualen Naturwissenschaftlich-Technischen Gymnasiums (TGN + UTA) und des Technischen Gymnasiums Technik und Management (TGTM) haben nun freudestrahlend in der Mehrzweckhalle Baustetten ihre Abschlusszeugnisse überreicht bekommen.

„Das Stillsitzen und Zuhören hat nun ein Ende!“, sagte Sylvia Schubert, Schulleiterin der KvS, in ihrer Rede, und lobte: „Ihr habt in der Krise Charakter gezeigt, euch den Herausforderungen der Pandemie gestellt sie erfolgreich bewältigt!“ Bei der Feier sahen die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das von der eigens zusammengestellten Abi-Band gekonnt umrahmt wurde.

Am meisten Beifall kam beim Übergeben der Zeugnisse, Belobigungen und Schulpreise beziehungsweise Sonderpreise auf: Als jahrgangsbester Schüler mit einem Durchschnitt von 1,1 erhielt Kai Thanner, Klasse TGTM, den Preis des Landrats und meinte: „Ich freue mich sehr, dass es so gut gelaufen ist, und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass mein Abi so gut ausfällt“. Er erhielt außerdem den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und den Preis der IHK Ulm.

Felix Siebert erhielt den Gemeinschaftskundepreis der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Den Scheffel-Preis für sehr gute Leistungen im Fach Deutsch erhielt Katharina Rafensteiner, und Lukas Schultheiß freute sich über den Preis im Fach Physik.

Den Paul-Schempp-Preis im Fach evangelische Religion nahm Loris Rittner in Empfang, und Marcel Klinger erhielt den Bischof-Sproll-Preis in katholischer Religion und vom Verein für Sozialpolitik den Preis im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Loris Rittner wurde außerdem für ein Stipendium der Deutschen Studienstiftung vorgeschlagen. Anna Göhring und Carlo Gründler erhielten den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker.

Im TGN haben folgende Schülerinnen und Schüler die Doppelqualifikation Abitur und Ausbildung zum Umweltschutz-Technischen Assistenten (UTA) erworben: Marco Jochim, Henry Kammerer, Leon Lein, Hannah Merkle, Melina Pfister, Katharina Rafensteiner, Maike Sablatnög, Jana Scheffold, Eliah Seregi, Felix Siebert, Nicole Tänzer, Noah Zimmermann, Christian Bertsch, Marc Gattermann, Anna Göhring, Carlo Gründler, Moritz Haag. Den schulischen Teil der Fachhochschulreife haben bestanden: Jacqueline Ahnert und Sarah Stängle. Belobigungen: Anna Göhring, Katharina Rafensteiner, Jana Scheffold, Carlo Gründler, Eliah Seregi, Felix Siebert, Hannah Merkle.

Das Technische Gymnasium Technik und Management (TGTM) haben erfolgreich abgeschlossen: Marcel Klinger, Robert Kölle, Hannes Laur, Niklas Matt, Loris Rittner, Lukas Schultheiß, Ben Schwarz, Nick Schwarz, Elias Ströbele, Jannis Stühle, Kai Thanner, Frederik Töpfer, Lars Zak, Jakob Baur, Jakob Bothe, Markus Braig, Maurice Freund, Felix Geiger, Maximilian Haas, Julian Hegert. Den schulischen Teil der Fachhochschulreife hat bestanden: Dominik Pingert. Preise: Loris Rittner, Marcel Klinger, Nick Schwarz, Jakob Baur, Lukas Schultheiß. Preis des Landrats: Kai Thanner. Belobigungen: Ben Schwarz, Maximilian Haas, Markus Braig, Hannes Laur, Niklas Matt, Maurice Freund.