Kabarett mit Rena Schwarz im Kulturstadel Hüttisheim

Kabarett mit Rena Schwarz unter dem Titel „Jung, attraktiv und übrig“ ist am Samstag, 5. November, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr), im Bürgersaal des Kulturstadels Hüttisheim zu sehen. In der Ankündigung des Veranstalters heißt es: „Die 40 nähert sich dem Ende, die besten Jahre auch? Zumindest einige Beziehungen. Manche Lieber war gar keine und einige vermeintliche Seelenverwandtschaften entpuppten sich als Griff ins Klo. War eigentlich so gar nicht geplant…beiderseits. Aber.“ Mit einer ordentlichen Portion Selbstironie geht es von der Ursachensuche über Stuhlkreisevents bis zu Beziehungstipps ehemaliger Kanzlerinnen. Rena Schwarz bietet authentische und skurrile Lösungen aber, aber immer mit einem gewissen Augenzwinkern. Der Eintritt kostet 18 Euro. Anmeldung online unter www.kv-huettisheim.de.