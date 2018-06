Königin der Blumen hält Hof in Laupheim

Nicht mehr lange, dann liegt wieder ein betörender Duft über Laupheim: Am Samstag, 16. Juni, ist Rosenmarkt. Die Veranstaltung, die zum elften Mal in städtischer Regie organisiert wird, hat nichts von ihrem Zauber verloren, im Gegenteil: Der Zuspruch der Händler, die gerne Teil des Marktgeschehens sein wollen, ist so hoch wie nie.

Rainer Ganser, der Cheforganisator in Sachen Rosenmarkt, strahlt, als er die frohe Botschaft verkündet: „Wir haben den Rosenmarkt in diesem Jahr geringfügig vergrößert.“ Fünf Marktstände mehr sollen es sein, 125 insgesamt, die am 16. Juni alles Erdenkliche rund um die Rose bereithalten.

Viele tolle Bewerbungen

Um den Markt lebendig und abwechslungsreich zu gestalten, werden jedes Jahr zehn bis fünfzehn Prozent der Stände ausgetauscht. Der Grund für die jetzige Erweiterung: „Wir hatten dieses Mal besonders viele tolle, spannende Bewerbungen.“ Dabei betont Ganser, dass es sich bei den feil gebotenen Waren nicht um Kitsch handelt – Qualität sei gefragt.

Neu dabei ist beispielsweise ein Spezialist für Buchfalterei, der zeigt, wie man ausgelesene Wälzer kreativ weiterverarbeiten kann – beispielsweise indem man Rosen daraus faltet, womit sich der Kreis zum Laupheimer Markt thematisch schließt. Ein Anbieter für Gartenwerkzeuge hat nicht nur allerlei Nützliches im Gepäck, sondern präsentiert seine Waren zugleich optisch ansprechend.

Auch sonst werden Rosenliebhaber alles rund um die Rose finden: Dekorationsartikel, Accessoires und natürlich auch andere Gartenpflanzen vervollkommnen den Aufenthalt im „grünen Wohnzimmer“. Schließlich macht die Rose allein noch keinen Sommer – es ist das Zusammenspiel zwischen der Königin der Blumen und ihrem „Hofstaat“, das dafür sorgt, dass sich der florale Reiz voll entfaltet.

Im vergangenen Jahr wartete der Rosenmarkt mit einem großen Begleitprogramm auf: Eine Rosentaufe konnten die Besucher erleben, und auch eine Modenschau und der Besuch einer Rosenkönigin waren Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten zum zehnten Markt unter städtischer Regie. Dieses Jahr dagegen „liegt unser Augenmerk wieder mehr auf den Markt selbst“, sagt Rainer Ganser. Gleichwohl ist ein kleines Rahmenprogramm geboten. So unterhält die Altlaupheimer Blasmusik, die in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag feiern kann, die Besucher.

Im idyllischen Rosengarten wartet die TSV-Tennisabteilung mit einer Lounge auf, in der man sich vom Marktbummel erholen kann. Für knurrende Mägen und durstige Kehlen ist das „Schlosscafé“ gerüstet, im Freien bewirtet das Team vom Café „Milch & Zucker“, und im Kulturhaus bietet die Volleyball-Abteilung des TSV Kaffee und Kuchen an. Auch auf die beliebte Rosenbowle müssen die Besucher nicht verzichten. Und wer ein Andenken an den Marktbesuch möchte, kann sich mittels Fotobox der „Schwäbischen Zeitung“ im Kulturhaus (am Eingang zum „Schlosscafé“) ein Erinnerungsbild sichern.