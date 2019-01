Jury wählt weihnachtliche Winterlandschaft

Jana Brändel aus Laupheim hat den Malwettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“ gewonnen: Damit ziert das Bild der Sechs- jährigen den nächsten Laupheimer Adventskalender. „Was gehört für Euch, liebe Kinder, zur Weihnachtszeit dazu?“ – diese Frage hatte die Redaktion den Jungen und Mädchen mit auf den Weg gegeben. Herausgekommen sind zahlreiche gelungene Kunstwerke, die es der Jury bei der Entscheidung nicht leicht machten.

Besonders freut sich Jana, wenn in der Weihnachtszeit viel Schnee liegt. Auf dem Bild baut sie mit ihrer Mutter einen Schneemann, gleich daneben machen ihr Vater und Bruder eine Schneeballschlacht. Über den Köpfen der Familie düst der Weihnachtsmann in seinem Schlitten, von zwei Rentieren gezogen, quer über den Himmel. „Das ist mal ein ganz neues Motiv“, urteilte die Grafikerin Petra Rehwald, die für Gestaltung der Kalender verantwortlich ist. „Und es passt ausgezeichnet zur Leitfrage“, ergänzte Gunther Schenkel vom Lions Club Laupheim.

Zur sechsköpfigen Jury gehörten in diesem Jahr neben Rehwald und Schenkel auch Harry Remane und Stefan Laese von der Werbegemeinschaft „Treffpunkt“ Laupheim, Eugen Schönle, Verlagsleiter der Schwäbischen Zeitung Laupheim, und SZ-Volontär Christoph Dierking. Am Mittwoch schauten sie sich die eingeschickten Werke – insgesamt waren es 26 – genau an und diskutierten über Motive, Gestaltung und Farbgebung.

Die Jury berät: (von vorn im Uhrzeigersinn) Petra Rehwald, Eugen Schönle, Christoph Dierking, Gunther Schenkel, Stefan Laese, Harry Remane. (Foto: : Barbara Braig)

Gut angekommen ist auch das Bild von Antonia Betz aus Baustetten: Es zeigt die Heiligen Drei Könige auf ihrem Weg zum Christkind. „Besonders stechen die knalligen Farben hervor“, sagte Petra Rehwald. Viel Lob gab es auch für das Bild der erst vierjährigen Theresa Gretzinger aus Obersulmetingen, das den Nikolaus und einen Christbaum zeigt, umgeben von Schneeflocken.

Spiegelverkehrtes Denken gefragt

Auf Jana Brändel wartet nun ein Überraschungspreis, außerdem wird ihr Bild den Laupheimer Adventskalender 2019 zieren. Diesen werden der Lions Club und die Werbegemeinschaft „Treffpunkt“ im November herausbringen, die „Schwäbische Zeitung“ unterstützt die Aktion. Bis dahin hat Petra Rehwald noch viel Zeit, den Kalender zu gestalten. „Die Herausforderung ist das spiegelverkehrte Denken“, erzählt sie. Das sei gefragt, wenn sie die Rückseiten der 24 Türchen beschriftet.

Unter allen Kindern, die an dem Malwettbewerb teilgenommen haben, verloste die Jury fünf „Treffpunkt“-Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 20 Euro. Gewonnen haben Linn Huergo Jäken aus Tübingen, Ellen Luisa Mohr aus Bihlafingen, Mia Saiger aus Mietingen, Sophia Maier aus Schwendi und Greta Stührmann aus Laupheim. Die Gutscheine werden den Gewinnern zugeschickt.